L’association Diapalante appuie l’école centenaire de Bargny

Ce dimanche 13 novembre 2022 à l’école élémentaire de Bargny Mixte A et B, s’est tenue la sobre cérémonie de remise des clés des six classes complètement réhabilitées par l’Association Diapalanté Helping Hand en présence du Dr Momar Seck, artiste plasticien, président de Diapalanté-Suisse et de la Secrétaire générale, Stéphanie Kissner.

En remettant les clés, M. Libasse Ngom, président de l’Association Diapalante-Sénégal s’est félicité de l’engagement et des efforts fournis par le directeur de l’école mixte A de Bargny, Ousseynou Sangaré et de l’équipe pédagogique. Ce dernier a remercié les responsables de l’association Jappalanté pour leur «contribution très importante dans l’amélioration des conditions de travail à l’école de Bargny pour de bons résultats scolaires».

Dans la même veine, Ibrahima Gueye, directeur de l’école mixte B, les enseignants Tamsir Gueye, Mbaye Ngom et le président des parents d’élèves, M. Ousseynou Ndiaye ont tous salué l’acte posé par l’Association Diapalanté dans le cadre de la rénovation de l’école fondée en 1922. Ainsi, la contribution à la rénovation de la plus ancienne école de Bargny s’inscrit dans le programme de l’Association Diapalanté soutenue par Jerry Crossan et l’atelier Mom’Art.

Entre autres projets réalisés en 2022, Diapalanté a finalisé la construction de la salle de classe à l’école prescolaire de Castors-Bargny ainsi qu à l’école prescolaire de Miname. L’Association a également doté des portes d’entrée à l’école Mervi de Bargny. Diapalanté a aussi apporté son soutien financier au programme pédagogique à plusieurs élèves de Bargny et son appui financier à la médiathèque Abasse Ndione de Bargny avec un projet de parainage portant le nom du regretté Tim Crossan.

Depuis plusieurs années, Diapalanté dirigé par Dr Momar Seck, a fait bénéficier beaucoup d’établissements scolaires de différentes localités du Sénégal, de sessions de formation, d’appuis financiers, de travaux de construction, de réhabilitation de salles de classes et d’installation de salles informatiques. « Les activités sociales sont le prolongement de mes préoccupations artistiques », tel est le crédo du Dr Momar Seck.

Pour rappel, Momar Seck, natif de Bargny, Docteur en art, a été, pendant 10 ans, Chef du Département des Arts et Design de l’Ecole internationale de Genève. Lauréat du Prix de l’Unesco pour la promotion de l’art, Dr Momar Seck a exposé ses créations dans les prestigueux musées et galeries du monde et particpe à plusieurs rendez-vous internationaux dont la Biennale de Dakar.