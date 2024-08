Nicolas Bassene : « On ne s’oppose pas par panne d’imagination »

ON NE S’OPPOSE PAS PAR ININTELLIGENCE ET PAR PANNE D’IMAGINATION (Par Nicolas Silandibithe BASSENE)

Notion clé de la vie politique, une opposition est l’ensemble des partis ou des mouvements politiques en désaccord avec l’orientation stratégique de développement du gouvernement ou du régime politique actuel en place. Au cœur du jeu démocratique et de l’équilibre des pouvoirs, la raison d’être d’une véritable opposition résiderait dans l’action de contrôler la majorité et de proposer des solutions politiques alternatives (discours et actions) devant séduire les citoyens pour la conquête du pouvoir. Pour ce faire, l’opposition sénégalaise doit être plus imaginative et plus intelligente.

Aujourd’hui, le contexte politique au Sénégal est empreint de grands changements intervenus lors de ces 5 dernières années. Ces changements se sont opérés tant sur les hommes politiques eux-mêmes (régénération forcée de l’échiquier politique), sur leurs idéaux (discours plus nationaliste et patriotique) ainsi qu’aux citoyens (plus éveillés, plus exigeants et plus actifs). Ces changements ont pour conséquence directe la définition des nouveaux contours du nouveau profil qui colle à la réalité du moment du peuple, des jeunes en majorité. Désormais, avec la prise de conscience généralisée et leur inébranlable engagement imbu de patriotisme, le citoyen sénégalais ne se contente plus de gober tous les dires des politiciens mais va au-delà en approfondissant la recherche pour situer la vérité et se faire une idée claire. De par son exigence, il délie les chaînes et démystifie le politicien « homme providentiel » jadis. Mieux encore, il arrive de constater que le citoyen est devenu plus informé que beaucoup d’acteurs politiques (opposition comme du pouvoir). D’où l’impérieuse nécessité de notre opposition de se faire mal en travaillant dur, très dur pour être en phase avec le peuple afin de compter bénéficier leur choix.

L’opposition doit travailler assidument, elle doit pouvoir cristalliser les espoirs, elle doit véritablement être fabrique d’une nouvelle orientation stratégique réaliste. Pour ce faire, elle doit sortir de son confort, de tirer sans complaisance les leçons du passé, elle doit être patiente, sereine, lucide et présente sur le terrain, une proximité qui renforcera les liens avec le peuple.

Or, nous avons une opposition paresseuse qui traîne un handicap. En scrutant son action depuis avril 2024, elle montre des signes symptomatiques d’une incapacité de comprendre que cette manière de faire la politique est périmée : la rancœur, la calomnie, l’injure, la violence verbale, ne sont pas fondatrices d’une trajectoire politique victorieuse. Il faut que notre opposition tente de répondre à ces questions.

Où sont les grands rhéteurs politiciens qui ont su convaincre et animer-en s’attachant à la forme suivant certains préceptes d’éloquence -la scène politique? Où sont les politiciens aux lèvres légères sortant des insanités de leurs gueules comme arme?

Où sont les opposants adeptes de la transhumance ?

Certes, la démocratie c’est un exécutif appuyé sur la Nation et contrôlé par une opposition, notre opposition actuelle pour se frayer un chemin d’exercer son rôle de contre-pouvoir politique et de conquérir au pouvoir doit multiplier intelligence et imagination.

Or, jouer pleinement son rôle d’opposition dans un contexte d’exigence et d’éveil des consciences des citoyens est plus que jamais un impératif pour la survie même de plusieurs formations politiques dans ce pays. En cela, l’opposition sénégalaise actuelle devrait être plus intelligente et plus imaginative, plus lucide et se concentrer sur l’essentiel, ce qui a de la valeur et du sens tout en gardant la connexion avec les citoyens. Hélas, cette opposition est paresseuse, très peu intelligente, sans doute bavarde, mais banale en perte de repère et rancunière.

En vue d’inverser le rapport de force et accéder légalement et démocratiquement au pouvoir, notre opposition à encore du chemin à faire. Un toilettage de leurs mentalités et la qualité de leurs interactions avec les citoyens qu’ils doivent apprendre à regarder comme de vrais responsables et non de les prendre comme des demeurés, des gros bébés qu’il faut dorloter par des promesses saugrenues ou des accusations creuses sans preuves. Éviter de nager dans les débats puérils et impropices au développement. Éviter de tomber dans les pièges communicationnels tendus par le pouvoir en place, en gagnant en sagesse, en sérénité et en lucidité. Elle doit mener un véritable travail programmatique de fond, en sillonnant, parcourant le pays. Elle doit jouer à la sentinelle en exerçant un contre-pouvoir politique, c’est-à-dire à contrôler la majorité au pouvoir, à lui porter la contradiction avec des preuves irréfutables et à proposer des solutions politiques alternatives dans la logique démocratique. En fin, le rapport pouvoir / contre-pouvoir est dynamique et réversible et tout pouvoir réel est contre-pouvoir potentiel c’est pourquoi il est pertinent d’avoir une opposition. Mais quelle opposition ?

Nicolas Silandibithe BASSENE