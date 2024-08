Accidents au Sénégal : Le premier ministre en croisade contre la corruption des agents

Lors d’un Comité interministériel tenu ce jeudi, le Premier ministre Ousmane Sonko a dénoncé plusieurs facteurs qui sont, selon lui, à l’origine des accidents routiers, dont la corruption des agents de sécurité routière.

« Nous avons fait nos enquêtes et écouté les Sénégalais, mais nous savons tous ici que la corruption fait partie des causes des accidents routiers », a ainsi déclaré le chef du gouvernement qui a appelé ces agents à plus de rigueur dans le travail.

Il a, dans la foulée, annoncé que désormais, les responsabilités seront situées et des mesures drastiques seront prises pour réduire les risques d’accidents de la route, notamment le renouvellement du parc automobile.

“Une voiture qui a roulé plus de 40 ans ne devrait normalement plus rouler. De surcroît les véhicules sont vieux et ne sont pas entretenus. Même une voiture neuve a besoin d’entretien. La visite technique aussi est un problème ; elle ne se fait pas avec les machines adéquates”, a affirmé M. Sonko dont les propos sont rapportés par Seneweb.

Le Premier ministre n’a pas également manqué de soulever l’infrastructure qui est un des facteurs des accidents routiers.