Niger : Benno soutient l’initiative de la CEDEAO

La coalition Bennoo Bokk Yaakaar condamne avec la plus grande fermeté la tentative de coup d’Etat au Niger, débutée depuis le 26 juillet 2023 avec la détention du Président élu de la République du Niger, Son Excellence Monsieur Mohamed BAZOUM, entravant ainsi le fonctionnement régulier des institutions de ce pays frère du Sénégal.

Cet acte inacceptable constitue une nouvelle atteinte au processus démocratique dans notre sous-région dont la situation géopolitique et sécuritaire est déjà fortement ébranlée par une série regrettable de prises du pouvoir par la force, ainsi que la présence de groupes terroristes qui essaiment dans la zone soudano-sahélienne.

La coalition Bennoo Bokk Yaakaar salue la fermeté des chefs d’Etat de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest qui ont exigé le retour sans délai à l’ordre constitutionnel avec la libération immédiate du Président BAZOUM.

La coalition Bennoo Bokk Yaakaar s’indigne de l’intransigeance des putschistes et apporte son soutien indéfectible à toutes les initiatives entreprises pour le règlement pacifique de la crise au Niger, sans exclure aucune option, qu’elle soit diplomatique, politique ou militaire.

La coalition Bennoo Bokk Yaakaar invite par la même occasion l’ensemble des pays membres de l’Union africaine à donner leur caution à toutes les décisions prises par la CEDEAO et à former un bloc compact pour mettre fin à cette situation insupportable et inacceptable dans la marche de nos nations et de notre continent.”

Fait à Dakar le 11 août 2023

LaCoalition Bennoo Bokk Yaakaar