Niger : Ce que l’Association des juristes africains demande à la CEDEAO

L’Association des juristes africains (AJA),

– fidèle à sa mission de promotion de l’Etat de droit en Afrique ;

– soucieuse du maintien de la paix, de la souveraineté et de la cohésion sociale au sein des Etats africains, indispensables à la mise en œuvre des actions de développement au profit des populations ;

Tient à rappeler solennellement,

– d’une part, le respect de la Constitution, des lois électorales ainsi que des principes fondamentaux de l’ Etat de droit, notamment, le respect de la souveraineté et l’autodétermination des peuples ;

– et d’autre part le respect du droit international notamment le protocole de la CEDEAO et la charte de l’Union Africaine.

L’Association des Africains,

– Condamne l’arrêt du processus démocratique au Niger qui a connu plusieurs coups d’Etat et fait appel a la maturité du peuple, au respect des règles de transition politique par les nouvelles autorités et leur demande d’assurer la sécurité des Nigériens, de rétablir les institutions démocratiques et d’éviter un chaos dans la sous région !

L’Association des Juristes Africains:

Demande aux Etats de la CEDEAO de s’inspirer rigoureusement des sanctions prévues par le Protocole (traite revise Cedeao signe le 23 juillet 1993), qui ne prévoit pas de sanctions militaires pour respecter et faire respecter les droits du peuple nigérien, et rétablir le fonctionnement normal des institutions républicaines.

Demande a la CEDEAO dans le cadre de la prévention de mettre un accent particulier sur les causes profondes de ces bouleversements souvent lies a la mal gouvernance, la violation des droits et libertés et aux problèmes lies a la Justice qui est la « colonne vertébrale » de la Démocratie et de l’Etat de droit.

L’Association des Juristes Africains reste quand même vigilante quant au processus en cours au NIGER et dans la sous région

Fait à Dakar le 4 Aout 2023

Le bureau international