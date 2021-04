Niger : le fils de l’ex président nommé…ministre du Pétrole

Vendredi dernier, après la confirmation du résultat des votes par la Cour constitutionnelle le 21 Mars, Mohamed Bazoum, le nouveau président nigérien une équipe de 33 ministres, composés selon la presse, de certaines valeurs sures des régimes précédents, mais également de jeunes « technocrates » déterminés à marquer leur temps et à impacter le plus de nigériens possible. Mahamane Sani Mahamadou, 37 ans, et fils du président sortant, en fait partie.

Mahamadou Sani Mahamadou, ‘‘Abba’’ pour les intimes est un ancien étudiant en sciences politiques à la Harvard Business School et un diplômé en nouvelles technologies de l’information et de la communication de grandes universités en Grande Bretagne. Un technocrate pur et dur qui n’est cependant pas un novice des arcanes du pouvoir.

Son père en 2016, l’avait nommé « conseiller principal à la communication de la présidence ». Le président Bazoum choisissait lui de lui confier plus de responsabilité en le nommant à la tête du ministère du Pétrole, de l’Énergie et des Énergies renouvelables. Une marque de confiance, étant donné le caractère éminemment stratégique de ce portefeuille.

Source Lebanco