Nigeria : elle vend son âme au diable et cherche un mari…

Une prêtresse, qui affirme avoir vendu son âme au diable, recherche un homme qui accepterait de l’épouser en décembre. La jeune femme est prête à tout, même s’il faut payer la dot.

Precious Gift Amarachi, a révélé que le mariage aura lieu dans son « sanctuaire dans l’eau. »

Elle a fait l’annonce sur Facebook et a énuméré les conditions pour l’épouser.

« Si vous êtes un homme à la recherche d’une femme à épouser en décembre et que vous n’avez pas d’argent, alors ne vous inquiétez plus. Ne vous inquiétez plus, je suis là pour vous. Je paierai la dot et tout ce que vous avez à faire est d’accepter de m’épouser dans mon sanctuaire. Notre mariage aura lieu dans le sanctuaire et dans l’eau…Je suis la belle fille qui a vendu son âme au diable avec fierté », a-t-elle écrit…lire la suite ici