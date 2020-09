Nigeria : Il mord sa femme et lui arrache l’oreille

Dorcas Uange, une femme mariée dans l’État du Niger au Nigeria, a perdu son oreille droite après que son mari, Aduku Sunny White, l’aie mordue dans le feu d’une dispute.

Selon les rapports d’Agatha, la fille de la victime, sa mère (qui est la troisième femme) et son beau-père sont ensemble depuis plus de 17 ans. Elle a dit que son beau-père avait empêché sa mère de travailler afin qu’elle devienne femme au foyer et la maltraitait émotionnellement.

La jeune fille a allégué qu’un incident s’était produit entre elle et son beau-père, l’obligeant à quitter la maison et à rester avec un oncle, mais son beau-père a ordonné à son frère de la renvoyer et c’était l’origine du combat.

Elle a ajouté que son beau-père était tellement enragé qu’il aurait pris sa photo et celle de sa mère, et fait une note vocale affirmant qu’elles étaient toutes les deux lesbiennes et qu’elles s’étaient enfuis de chez lui pour pratiquer le lesbianisme.

Agatha a affirmé qu’il a publié la note vocale avec leurs photos sur son statut Whatsapp et elle a été vue par de nombreuses personnes qui l’ont téléchargée et ont commencé à la partager.

la fille de la femme a signalé l’incident à la police et son beau-père a été arrêté et forcé de supprimer la fausse publication.

L’homme est entré en colère et les a confrontés lorsqu’elles ont amené leur famille chez lui pour résoudre les problèmes à l’amiable.

«Nous étions sur le point de partir quand il a attiré ma mère avec tant de force. Elle est tombée sur la chaise et il a sauté sur elle. Il avait sa bouche sur ses oreilles. Il mordit et arracha l’oreille complète et la cracha sur le sol. Avec tension et peur, nous avons commencé à pleurer et à crier. Il a disparu immédiatement.”

Agatha a déclaré qu’elle avait signalé l’affaire à la police qui avait invité son beau-père.

Il a été traduit en justice devant un tribunal de la charia de l’État, mais Agatha dit qu’elle n’est pas convaincue que sa mère obtiendra justice avec la manière dont le tribunal traite l’affaire.