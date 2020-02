Nioro : Une mère de famille enlevée et violée

Penda Diagne, âgée d’une vingtaine d’années seulement et mère d’un bébé de 3 mois, a été enlevée et violée à Dabali, dans le département de Nioro.

« Avant-hier soir, je suis allée regarder la télé. Ma mère m’a demandé si je ne voulais pas amener mon bébé avec moi, je lui ai dit qu’il dormait et je suis partie. Accompagnée d’une jeune fille, on est allées chez Binetou. A un moment, je voulais vérifier si mon bébé s’était réveillé. En cours de route, j’ai rencontré des gars à bord de moto. Ils m’ont demandé si je connaissais un mécanicien. Je leur ai proposé de leur en montrer un, c’est là qu’ils m’ont amenée dans la brousse. A mon réveil, j’ai même crié mais l’un m’a giflée, je me suis tue. Ils ont abusé de moi à tour de rôle jusqu’à 05 heures du matin. Je me suis échappée, j’ai même entendu un coup de feu », raconte-telle sur Iradio.