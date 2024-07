Nomination de sa fille : Yacine Fall brise le silence

La ministre de l’Intégration africaine, Yacine Fall a réagi à la polémique née de la nomination de Sophie Nzinga Sy à la tête de l’Agence pour la promotion et le développement de l’Artisanat (Apda).

« Croire que je peux influencer le Président Bassirou Diomaye Faye et le Premier ministre Ousmane Sonko pour qu’ils nomment ma fille, c’est mal les connaître. J’étais à Accra quand ma fille a été nommée, je n’étais même pas au courant. Chacun est libre de me croire ou pas », a-t-elle fait savoir, dans un entretien avec Papé Alé Niang, sur la Rts.

« Je suis ministre de l’Intégration africaine et des Affaires étrangères et ma fille Sophie Nzinga Sy a été nommée au ministère de l’Artisanat parce qu’ils ont vu ses compétences en la matière, comme c’est le cas avec Mabouba Diagne dans l’Agriculture », a ajouté la cheffe de la diplomatie sénégalaise. « On a présenté ma fille à son ministre de tutelle à mon insu, ils ont échangé. Elle a été nommée et je n’y suis pour rien », a enfin souligné Yacine Fall dont les propos sont repris par Seneweb.