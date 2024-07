Faux ! Le CETUD ne prévoit aucune suppression des lignes de minibus, selon…

Le Conseil Exécutif des Transports Urbains de Dakar (CETUD) a émis un démenti formel suite aux déclarations faites lors de la conférence de presse de certains opérateurs de l’Association des Financiers du Transport Urbain (AFTU). Ces derniers auraient affirmé une volonté de suppression des lignes de minibus desservant les voies de circulation générale du Bus Rapid Transit (BRT).

Voici l’intégralité du communiqué du CETUD :

Clarifications suite aux allégations d’opérateurs de l’AFTU sur la restructuration des lignes de transport collectif à Dakar

Le CETUD apporte un démenti formel aux déclarations issues de la conférence de presse de ce jour de certains opérateurs de l’AFTU relayant une volonté de suppression des lignes de minibus desservant les voies de circulation générale du BRT.

Le CETUD tient à rappeler que, de la libération des emprises du projet BRT jusqu’à sa mise en exploitation, les procédures les plus rigoureuses en termes de concertation et d’engagement des parties prenantes ont été suivies. A cet effet, un protocole d’accord a été signé avec les opérateurs locaux, avant même le démarrage des travaux, sur la nécessité de réorganiser le réseau de transport collectif à Dakar.

Cette restructuration des lignes, un exercice classique dans le cadre de l’introduction des transports de masse, répond aux exigences de fluidification du trafic automobile, de recherche de complémentarité avec les autres modes de transport et d’extension du réseau vers des territoires moins desservis.

Sur les faits, un cadre de concertation a été mis en place et a permis de trouver un accord sur la création de 14 nouvelles lignes ainsi que la modification d’itinéraires de 11 lignes sur un total de 73 pour les GIE de l’AFTU et 8 lignes à repositionner sur un total de 38 pour l’opérateur Dakar Dem Dikk.

Par ailleurs, la première phase du projet de Restructuration du réseau de Transport en Commun de Dakar (RTC), lancée le 30 mai 2024 avec un investissement de 268 milliards de francs CFA, permettra en fin 2026 de renforcer en qualité et en quantité le réseau des opérateurs locaux avec la mise en service de 14 lignes supplémentaires desservies par 400 autobus sobres en carbone, avec les infrastructures et équipements nécessaires.

En définitive, le CETUD invite les opérateurs de l’AFTU a plus de responsabilité et de concertation interne pour la bonne gestion des lignes de transport qui leur sont confiées. Dans la transparence et le sens élevé de la redevabilité, cette responsabilité les engage notamment à tenir les assemblées générales des GIE pour la désignation de représentants légitimes, à finaliser le processus de contractualisation avec leur personnel et à se conformer aux prescriptions contenues dans les conventions d’exploitation, y compris le respect des tarifs applicables, pour l’intérêt exclusif des usagers du service de transport public.

Conformément à ses missions, le CETUD, Autorité organisatrice de la mobilité urbaine, continuera à œuvrer inlassablement et de manière inclusive à l’amélioration durable des conditions de déplacements des populations.

Dakar, le 26 juillet 2024

Le Directeur général du CETUD

Dr. Thierno Birahim AW