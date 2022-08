Nomination d’un PM : Abdoul Mbaye ne lâche pas Macky Sall

Le retard noté dans la nomination d’un Premier ministre continue d’alimenter les débats. L’ancien PM, Abdoul Mbaye ne lâche pas l’affaire. Sur son compte Twitter, Abdoul Mbaye se demande, ainsi, où va le Sénégal. S’il s’interroge, c’est parce que le Sénégal a passé huit (8) mois sans avoir quelqu’un pour diriger le gouvernement.

« Mais où va le Sénégal ? Huit mois pour nommer un Premier ministre….Et un ministre de l’agriculture qui amuse et annonce des records de production alors qu’il doit commencer par préciser les quantités et qualités de semences et d’engrais subventionnés et distribués », a écrit Abdoul Mbaye sur le réseau social.