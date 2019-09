Nominations : Le département de Bambey demande plus à Macky…

«Depuis la réélection du Président de la République son Excellence Macky Sall en Février 2019, Bambey n’a rien bénéficié de sa part .Pour les récentes nominations, il est le moins loti par rapport aux autres départements de la région de Diourbel. Les départements de Diourbel et Mbacké ont des Ministres avec des portefeuilles importants, des Directions Générales, des Députés et membres du HCCT, etc. A Bambey, c’est le grand désert ! A part une seule direction générale et une société nationale en faillite(CICES) et un Ministre conseiller, 2 chargés de mission, on n’a rien reçu, depuis. Nous n’avons aucune représentation au sein du gouvernement de la République du Sénégal».Voilà, en substance, la déclaration faite par des partisans de la mouvance présidentielle dans le départemental de Bambey. Et Mamadou Ndiaye alias «Ndiaye», responsable APR à Bambey, de renchérir : «Depuis 2012, nous avons réussi à renverser la tendance. Le Baol a fini par virer dans le «Macky» grâce aux nombreux efforts consentis sous l’œil vigilant de notre coordonnateur départemental, Monsieur Mor Ngom. Toutes les 12 (douze) Communes du département sont, aujourd’hui, contrôlés par l’APR. Pour dire, on ne nous a pas récompensés à la hauteur du travail abattu. Il est alors temps pour qu’on rectifie le tir », a fait savoir «Ndiaye» Bambey qui, de dire, au finish : «Nous sommes des militants disciplinés. On ne nous entend dans des querelles de bas étage. On ne nous a jamais reçus mais, nous gardons le calme et la sérénité. Le Président qui nomme partout au Sénégal doit se retourner aussi vers nous », a-t-il souhaité.