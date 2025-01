Nord-Foire : Le vigile vole à sa patronne 7 millions F CFA et des bijoux

F. G., une femme d’affaires domiciliée à Nord-Foire, avait saisi la Dic d’une plainte contre X pour avoir constaté , jeudi dernier au petit matin, la disparition de son coffre-fort enfoui au fond de son armoire dans sa chambre à coucher. Celui-ci contenait 12 000 euros (7,8 millions F Cfa) en espèces et des bijoux d’une valeur de 30 millions de francs Cfa. Dans sa plainte, la victime signale que ses soupçons vont vers l’un de ses vigiles.

Les deux préposés à la sécurité de son R+3 sont A. Camara et un certain Diallo, renseigne L’Observateur qui évoque cette histoire dans son édition de ce 27 janvier. Le premier fait également office de concierge tandis que le second n’est de service que le jour. Au terme de l’audition des mis en cause, les policiers fixent leur viseur sur Camara. Qui nie : «Je n’entre dans l’appartement de madame que sur son invitation et jamais à son insu.»

C’est par hasard que l’enquête se débloque. «La compagne du vigile A. Camara, qui s’inquiétait du sort de son conjoint, dont elle n’a plus de nouvelles, contacte son beau-frère et lui souffle que le coffre-fort en question se trouve chez elle. Une information qui va vite arriver aux oreilles des enquêteurs», indique L’Observateur.

Coincé, le vigile passe aux aveux. Le coffre sera restitué à sa propriétaire et Camara, envoyé en prison, renseigne la même source.