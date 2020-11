Nouveau Gouvernement : Mouhamed Drame félicite Macky Sall

Mouhamed Responsable politique a Hann Bel-Air et membre du « rasan » félicite le président macky sall pour la composition du nouveau gouvernement et la nomination du président Idrissa Seck au conseil économique et social et Environnemental.

« Le contexte actuel marque par une crise économique et sanitaire oblige tous les fils et filles du peuple a travailler ensemble pour le Sénégal. L’appel de la nation nous incombe a travailler main dans la main avec le nouveaux gouvernement et avec les institutions. La relance économique doit être un sacerdoce pour tout citoyen avide de de développement et pour un Sénégal meilleur. Par ailleurs il invite les insulteurs de pastef et du pds a se calmer car quand la nation les a sollicite il ont refuse, l’évocation de suspicions et de deal ne doit plus sortir de leur bouche nous ne sommes pas dans un Etat de dealer, qu’ils arrêtent de se cacher sous leur clavier et a cracher du venin alors qu’ils ont aucun courage ».