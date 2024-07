Nouvelle défection à l’APR : Nourou Niang tourne le dos à Macky

DAKAR LE 04 JUILLET 2024

OBJET : LETTRE DE DEMISSION A L’ALLIANCE POUR LA RÉPUBLIQUE (APR).

Monsieur le Président, je voulais avant tout propos vous féliciter pour votre brillant parcours au sein de l’Etat du Sénégal. A travers vous, je formule ma reconnaissance à tous les militants de base ainsi qu’à tous les responsables du parti qui ont contribué avec engagement et loyauté à l’enracinement et aux victoires engrangées par l’Alliance Pour la République (APR) depuis notre accession au pouvoir en 2012.

En adéquation avec mes convictions Républicaines, c’est tout naturellement que j’avais pris la décision de vous accompagner dans la lutte pour la survie et la pérennisation des valeurs républicaines et démocratiques dans un contexte très difficile où nous nous sommes battus corps et âmes pour un Sénégal émergent.

En cet instant précis, vous voudriez bien croire en l’expression de ma profonde admiration pour vous Monsieur le président Macky SALL, grand bâtisseur devant l’eternel et père fondateur du l’APR.

En effet, Monsieur le Président, la vie de chaque homme est un grand fleuve qui lui impose inéluctablement deux choix à opérer en toutes circonstances. De ce fait, ma petite histoire surtout politique me conduit aujourd’hui et ce, au regard des derniers épisodes de la vie du parti, à vous demander en toute humilité et sans haine ni gêne aucunes d’agréer ma démission en ma qualité de membre de L’Alliance Pour la République et d’en tirer toutes les conséquences de droit qui découlent de cette décision volontaire et librement consentie pour convenances personnelles à compter de la date de la présente.

Aussi, cette démission du parti entraîne logiquement celle du Mouvement Bollo Pour L’émergence dont je suis le coordonnateur.

Je reviendrai très bientôt pour une déclaration afin d’élucider les motivations qui m’ont poussées à quitter le parti mais également pour édifier mes nouvelles perspectives politiques.

Tout en souhaitant plein succès à votre parti, je tiens à remercier tous mes ex camarades du parti qui m’ont soutenu et formé. Je pardonne également tous ceux qui m’ont combattu de la plus laide des manières possibles et je demande aussi pardon à ceux que j’ai pu offenser en actes, en paroles ou par ignorance. Pour les premiers, leur faits et gestes m’ont été d’une utilité certaine tant et si bien que j’en suis sorti grandi et humble.

Je professe que j’ai servi mon parti avec loyauté et conviction et je pars le cœur net et avec le sentiment d’un devoir militant accompli de concert avec tous les militants et surtout avec les jeunes qui ont cru à l’émergence pour lesquels j’ai une pensée très positive en ces moments.

Bonne réception !!! Dieu bénisse le Sénégal et paix sur notre Nation.

NOUROU NIANG, ex membre fondateur de L’APR.