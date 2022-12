Nouvellement nommés…des ministres deviennent inaccessibles

A peine les élections législatives terminées et les plus responsables politiques les plus influents et les « méritants » nommés ou reconduits aux fonctions de ministres, l’injoignabilité reprend ses droits ! Qu’ils soient des citoyens lambda, des responsables politiques insignifiants ou de piètres mobilisateurs de militants, voire des quémandeurs professionnels, nombreux sont ceux qui n’arrivent plus à joindre les ministres, députés et autres Pca au téléphone puisque la plupart d’entre eux ont organisé leur injoignabilité.

Et pour mieux fuir les citoyens du bas peuple ou les pauvres militants de la base, il y a des ministres qui se sont dotés de plus de cinq (05) vrais faux numéros de téléphone banalisés dont deux ou quatre confiés aux chauffeurs ou gardiens chargés de filtrer les appels et de répertorier les misérables appelants. Bref, il est avéré que dès qu’un individu est nommé ministre, il devient automatiquement inaccessible et téléphoniquement arrogant. En poussant ses investigations au niveau des bases politiques, « Le Témoin » a constaté que les ministres Aly Ngouille Ndiaye et Ibrahima Ndoye font partie des autorités politiques les plus citées pour leur accessibilité.

Comme quoi, tous les autres ne sont en « contact » avec les populations que le temps d’une campagne électorale. En tout cas, militants et citoyens les attendent de pied ferme en 2024. Une année-carrefour où convergeront tous les chemins…du donner et du recevoir. Y compris des appels téléphoniques !