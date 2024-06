OM : Pape Gueye sur le départ !

Alors que son contrat expire dans quelques jours, Pape Gueye ne prolongera pas l’aventure à l’Olympique de Marseille (OM). Arrivé du Havre à l’été 2020, le milieu de terrain sénégalais a publié un message d’au revoir sur son compte Instagram. Sa future destination n’a pas été révélée. Il y a quelques semaines, Villarreal était annoncé en pole position pour s’attacher ses services.

« Peuple marseillais, il y a quatre ans, j’arrivais jeune de Ligue 2 avec plein étoiles dans les yeux afin de découvrir l’Olympique de Marseille », écrit Pape Gueye. « Vous m’avez tout de suite accepté. J’ai vécu à vos côtés mes premières minutes dans l’élite française, réaliser mon rêve d’enfant en participant à la Ligue des champions. Oui, il y a eu des moments compliqués, mais votre soutien infaillible, notamment au Vélodrome, me laissera des souvenirs inoubliables. Je remercie tous les joueurs, coachs, staffs technique et employés que j’ai pu côtoyer durant mon passage. Et bien sûr vous, chers supporters, connus dans le monde entier. Merci à tous et à bientôt. », a-t-il écrit sur le réseau social.