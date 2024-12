Omar Daf nie tout contact avec la Fédération sénégalaise

Sauf retournement de situation, Omar Daf finira la saison sur le banc de l’Amiens Sporting Club, en Ligue 2 française. Après notamment des aventures à Sochaux et Dijon, le technicien de 47 ans aurait pourtant pu suivre un autre chemin dans sa carrière, lui qui était parmi les prétendants pour succéder à Aliou Cissé à la tête de l’Equipe Nationale du Sénégal, désormais sous la houlette de Pape Bouna Thiaw. Ouvert à l’idée, l’ancien international sénégalais est revenu sur ces rumeurs, niant des contacts avec la Fédération sénégalaise.

« Si j’étais intéressé par le poste de la sélection du Sénégal ? Évidemment. Quand on est entraîneur et sénégalais, c’est un immense honneur d’être sollicité par son pays. J’ai toujours dit que si le Sénégal avait besoin de moi, je répondrais présent sans hésiter. Cependant, je n’ai eu aucun contact de la Fédération. Je suis sous contrat avec un club, et c’est à la Fédération de faire les démarches. Je n’ai donc pas jugé nécessaire de me manifester. Depuis le départ d’Aliou Cissé, je n’ai été contacté par aucun membre de la FSF », a-t-il confié au média D Sports.

« Certaines choses sont fausses »

Quant au fait de ne pas avoir manifesté directement son désir pour les Lions, Daf, loin d’être déçu par le choix porté sur Thiaw, son ancien coéquipier de la sélection, se dit n’avoir « aucun regret ». « Je suis un professionnel et je respecte les décisions de la Fédération. Si j’avais été contacté et que les démarches avaient été engagées, on pourrait parler de déception. Mais ce n’est pas le cas. Il y a eu beaucoup de choses dites, mais certaines sont fausses. Je n’ai jamais été contacté pour ce poste. Ceux qui devaient prendre la décision connaissaient ma position. »

Enfin, comme beaucoup de Sénégalais d’ailleurs, l’entraîneur de l’ASC se dit étonné par l’éviction d’Aliou Cissé. « Le départ d’Aliou Cissé a été une surprise. Il préparait activement les éliminatoires de la CAN et de la Coupe du Monde. Nous ne connaissons pas les raisons exactes de cette décision, mais c’est vrai que cela a surpris beaucoup de monde, y compris moi », a assuré le quart de finaliste de la Coupe du Monde 2002 qui peut davantage se concentrer sur Amiens. Toujours engagé en Coupe de France, le club picard est 8e de Ligue 2.

Avec wiwsport