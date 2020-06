On l’appelle pour lui dire que sa femme est dans un hôtel avec…

On l’appelle et on lui dit que sa femme est dans un hôtel de passe avec deux mecs…Il fonce sur les lieux et surprend sa femme au lit avec 3 jeunes hommes.

A Abidjan dans la commune de Cocody Rivera 2, David, âgé de 48 ans, et Elisée, 47 ans, sont mariés depuis plus de 13 ans et ont 2 enfants dont un fils âgé de 16 ans et une fille de 12 ans. Le couple vivait heureux depuis toujours jusqu’au jour où David obtient une promotion au sein de son entreprise. Une promotion qui le contraint souvent à s‘absenter plusieurs semaines de la maison pour cause de voyages professionnels.

Ces absences de David ont commencé à fissurer la relation entre les 2 tourtereaux avec plusieurs disputes entre lui et sa femme. A chaque retour de voyage, Elisée refusait d’avoir des relations avec son mari. Une situation qui amenait David à penser que sa femme le trompait, mais sans preuve, il ruminait sa frustration.

Un jour, de retour de voyage plutôt que prévu David reçoit un appel d’un de ses amis qui affirme avoir vu sa femme Elisée entrer dans un hôtel avec deux jeunes hommes.

Choqué par cette information, David se rend immédiatement dans l’hôtel où se trouvait sa femme et fracasse la porte de la chambre pour surprendre sa femme en pleins ébats avec non pas 2, mais 3 jeunes hommes âgés entre 19 et 21 ans. Choqué par la scène, il perd connaissance.

Transporté d’urgence à l’hôpital, à son réveil, il apprend que sa femme s’est barrée après avoir pris tous ses bagages abandonnant ses enfants sur place.