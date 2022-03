Opération de sécurisation à Mbacké…la Police nettoie la commune

07 véhicules ont été mobilisé pour la circonstance. De 18 heures jusqu’à 05 heures du matin, un dispositif composé de 04 patrouilles et 12 check point ont permis aux hommes de loi d’interpeller 63 personnes dont 60 vérifications d’identité, 01 pour conduite sans permis de conduire, 01 pour détention et usage de chanvre indien (1 cornet) et 01 pour détention et trafic de chanvre indien (2kg).

Pour ce qui est des Infractions routières, 229 pièces ont été saisies, 27 véhicules mis en fourrière et 25 motos

immobilisés. 162 000 frs ont été reçu en amendes forfaitaires.