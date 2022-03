Le Saemss et le Cusems signent (enfin) le protocole d’accord

Le Saemss et le Cusems ont acté la fin de leur mouvement d’humeur. Les secrétaires généraux de ces deux syndicats du Moyen et du Secondaire ont rencontré le ministre de l’Éducation nationale, Mamadou Talla, hier dans la matinée, avant d’être reçus par le gouvernement autour du ministère des Finances et du Budget, Abdoulaye Daouda Diallo et ses homologues concernés par les négociations avec les syndicats d’enseignants.

Conformément aux recommandations de la base qui souhaite la suspension du mot d’ordre de grève, les secrétaires généraux du Cusems et du Saemss ont paraphé le protocole d’accord que les cinq autres syndicats du G7 avaient déjà signé. Saourou Sène et Abdoulaye Ndoye ont également signé le procès-verbal de l’accord entre le gouvernement et les syndicats, renseigne L’As.

Toutefois, le secrétaire général du Saemss, Saourou Sène, précise que cet accord s’inscrit dans une dynamique pour la correction des inégalités dans la Fonction publique. Le gouvernement a certes, reconnaît-il, fait des efforts, mais il doit poursuivre la correction de la discrimination entre les fonctionnaires.