Présidentielle en France : Zemmour condamné à…

Éric Zemmour a ce vendredi 4 mars 2022 été condamné pour « contrefaçon au droit d’auteur » après avoir utilisé des vidéos sans l’autorisation de leurs auteurs pour concevoir son clip de lancement de campagne. Lui et son parti devront indemniser les ayant-droits. Dans cet enregistrement d’une dizaine de minutes, Le « Monde » avait dénombré pas moins de 114 séquences « empruntées » sans autorisation par l’équipe du candidat.

Eric Zemmour et son parti Reconquête ! sont condamnés à verser un total de 70 000 € aux plaignants, parmi lesquels les sociétés Gaumont et EuropaCorp, les réalisateurs Luc Besson et François Ozon ou encore la Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD).