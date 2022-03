Baisse des prix : Des commerçants refusent d’appliquer les nouveaux tarifs

A l’entame de sa communication de l’avant-dernier conseil des ministres, le Chef de l’Etat avait rappelé au gouvernement son souci permanent de soulager durablement les ménages sénégalais face à la hausse des prix des denrées de première nécessité. De bonnes mesures que les citoyens « gorgorlous » avaient beaucoup appréciées bien qu’il s’agissait de légère baisse qualifiée de bluff tarifaire.

Pour preuve, le kilo de sucre en poudre, qui coûtait 625 CFA, passe désormais à 600 CFA soit une baisse de 25 CFA/kg. Ce, contrairement à l’huile dont le litre passe de 1200 CFA à 1100 CFA soit une baisse de 100 CFA. De même que le riz brisé non parfumé, qui coûtait 15.000 CFA le sac de 50 kg et se vend désormais à 13.750 CFA ou le « grand prix » du chef de l’Etat soit une baisse de 25 CFA/kg. Et montrer que la paix sociale n’a pas prix, mais elle a un cout, le président Macky Sall avait décidé d’allouer une subvention de 32 CFA sur le kilogramme de riz paddy. Ce qui porte le prix au producteur à 162 CFA dans le but d’encourager et de soutenir la production locale de riz, Malgré l’arrêté ministériel fixant les prix et les folklores médiatiques autour du concept « bon prix/juste prix », la réalité du terrain demeure têtue.

Allez s’aventurer dans les boutiques du coin, hypermarchés et autres commerces ! Le triste constat est le même, les commerçants refusent d’appliquer les nouveaux tarifs. Pour prouver leur refus, leur témérité et leur l’inflexibilité face à l’application des nouveaux tarifs, boutiquiers et commerçants ont encore flambé les prix du sucre, de l’huile et du riz.

D’ailleurs pour officialiser ce non-respect de la baisse des prix, l’Union Nationale des Commerçants et Industriels du Sénégal (Unacois/Jappo) avait organisé une conférence dans ce sens « Appliquer l’arrêté du ministre du commerce, c’est de vendre à perte ! Car il est impossible d’acheter la tonne de riz auprès de l’importateur à 262 000 CFA et la revendre à 264 500 CFA sans prendre en compte les frais de transport de 8000 CFA. Donc c’est inapplicable en l’état actuel » se désole le directeur exécutif de l’Unacois-Jappo, Ousmane Sy Ndiaye au lendemain de la notification de l’arrêté ministériel plafonnant les nouveaux tarifs de certaines denrées alimentaires. Lire la suite en cliquant ICIhttps://www.seneplus.com/economie/des-commercants-vereux-defient-la-bombe-sociale