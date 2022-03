Alerte…Les malades mentaux menacent la sécurité des sénégalais !

« Insécurité Mentale »…par Kàccoor Bi

Pour une fois Kàccoor Bi, qui raffole de belles fesses et qui aime titiller le Chef et sa cour de caudataires, va leur faire un pied de nez. Les laisser à leurs funestes tentatives de règlements de comptes. Un exercice auquel ils nous ont habitués depuis leur arrivée au pouvoir. Grand bien leur fasse. Nous sommes plutôt soucieux de l’insécurité qui prévaut dans la ville et qui n’est pas seulement le fait des agresseurs et autres bandits de grand chemin. La scène est d’une atrocité à vous arracher le cœur. Elle dépasse le macabre et nous renvoie à la cruauté des scènes du génocide rwandais que décrit avec réalisme l’écrivain sénégalais, Boubacar Boris Diop dans son monumental roman, « Murambi ou le livre des ossements ».

Et pourtant, personne ne parle de ce drame qui s’est déroulé avant hier dans la capitale. Il ne semble pas non plus intéresser la communauté des réseaux sociaux si prompte à se scandaliser pour un rien. Un malade mental qui assène plusieurs coups de couteau à son « ami » avant de le transformer en tas de charbon. Un corps éparpillé. Et ça se passe au cœur de la ville à quelques mètres du Palais de la République.

Ce n’est que dans nos pays si pauvres que l’on voit des aliénés trainer dans les rues, s’ils ne sont pas dans nos maisons sans que personne se préoccupe d’eux. Tant qu’ils peuvent rester calmes, on peut admettre cette cohabitation. Jusqu’à ce qu’ils deviennent agités et incontrôlables. Tout récemment, un autre malade mental avait poignardé sa mère et sa grand-mère avant de mettre fin à ses jours en sautant de la terrasse de leur maison. De ces gens qui cohabitent avec nous et qui auraient dû être internés dans des centres dédiés et bien surveillés, personne n’en parle.

Sauf le sieur Ansoumana Dione. La sécurisation de notre espace passe également par une réelle volonté de prendre en charge nos malades mentaux. Par leur errance, nous sommes tous en danger. Et dire que le détraqué de la rue « Thiong » est retenu à la police.

Kàccoor Bi, Le Témoin