Opération de sécurisation : Plus de 300 personnes interpellées

La police nationale a déroulé une nouvelle opération pour assurer la sécurité des personnes et des biens sur toute l’étendue du territoire national, par un maillage physique, la prévention et la dissuasion. Cette opération s’est déroulée dans la nuit du jeudi au vendredi, sous la supervision de la Direction de la Sécurité publique (DSP).

Ce qui a permis aux éléments des commissariats et des postes de police du pays d’interpeller 337 individus, dont 28 pour ivresse publique et manifeste, 18 pour nécessités d’enquête, cinq pour détention de chanvre indien, quatre pour offre et cession de chanvre indien, un pour détention de drogue, trois pour détention et usage de produit cellulosique, huit pour rixe sur la voie publique, un pour coups et blessures volontaires réciproque avec ITT de 30 jours, deux pour racolage, un pour violence et voies de fait, deux pour rébellion, deux pour recel, deux pour abus de confiance, un pour homicide volontaire par accident de la circulation, 11 pour non-inscription au fichier sanitaire et social, un pour vol avec effraction, deux pour vol en réunion, deux pour tentative de vol, quatre pour flagrant délit de vol, quatre pour vol…, renseigne Seneweb

Les policiers ont mis la main sur un kilogramme et 18 cornets de chanvre indien ainsi que deux boules de haschisch. Pour diverses infractions routières, les limiers ont mis en fourrière 35 véhicules et immobilisé 21 motos.