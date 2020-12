Opérations de sécurisation : 5674 individus interpellés au mois de novembre

Les services du Bureau des relations publiques relevant de la Direction de la Sécurité Publique (DSP), de la Direction de l’Office Central de Répression du Trafic Illicite des Stupéfiants (DOCRTIS), de la Direction de la Police Judiciaire (DPJ) et de la Direction de la Police de l’Air et des Frontières (DPAF) ont rendu public hier, le bilan des opérations du mois de novembre.

Selon leur communiqué, les opérations de sécurisation menées sur l’ensemble du territoire ont abouti à l’interpellation de cinq mille six cent soixante-quatorze (5674) individus, pour diverses infractions, dont cent quarante-neuf (149) de nationalités étrangères.

Ces interpellations, ont indiqué les membres dudit bureau, sont réparties entre 596 individus appréhendés pour atteinte aux biens (vol, recel, abus de confiance, détournement, escroquerie…), 192 pour infraction au code des drogues, 362 pour atteinte aux personnes (homicide, accident mortel, tentative de meurtre, coup et blessure volontaire, violence à ascendant, viol, attentat à la pudeur), 301 pour atteinte à la paix publique, 11 pour autres infractions (vagabondage, traite de personnes, infraction à la loi sur les armes…), 550 pour ivresse publique et manifeste et 3768 pour vérification d’identité.