La loi sur l’Etat d’urgence et l’Etat de siège sera modifiée pour…

Le projet de loi portant modification de la loi n°69-29 du 29 avril 1969 relative à l’état d’urgence et à l’état de siège a été présenté, hier mercredi 16 décembre, par le Président de la République, Macky Sall. Ainsi, il a été examiné et adopté lors du Conseil des ministres tenu le même jour. Et dans ce contexte marqué par une augmentation des nouveaux cas de coronavirus, la nouvelle « a été au centre de beaucoup de commentaires ».

Cependant, nos confrères de Libération online rassure que « cette modification va tout simplement élargir l’application de cette loi aux catastrophes naturelles ».