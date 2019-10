Opposition : Sonko l’anti-système fait cavalier seul

Le leader de Pastef s’éloigne également des autres «politiciens professionnels» et poursuit son solo. N’est-ce pas, dit-on, il n’a pas été associé à ce cadre de concertations de Idy et Cie ? Cette logique solitaire lui a tout de même valu ses 600 mille voix en février dernier. Enorme pour un néophyte politique ! Mais la Présidentielle est une élection, et les Locales en sont une autre. Il a le défi de la confirmation, la chose la moins évidente. Mais le leader de Pastef ne peut pas se passer des alliances, même contre-nature. Dans le Sud, son fief qu’il a conquis lors de la Présidentielle, il croit y régner sans partage. Mais en politique, rien n’est jamais gagné d’avance. Peut-être que dans les autres collectivités territoriales, il s’emploiera à faire «preuve d’une grande capacité d’organisation et d’ouverture» comme il l’avait conseillé à ses militants lors de sa première conférence post-Présidentielle en début mars dernier. Le plus gros risque pour lui se trouve dans les autres collectivités.