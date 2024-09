Oumar Sèye : « L’exclusion du Surf des JOJ est incompréhensible »

Il est Sénégalais et Président de la Confédération africaine de surf. Oumar Sèye de son nom. Ce dernier mène un combat contre la montre pour l’intégration de sa discipline sur le programme des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) 2026 que notre pays aura l’honneur d’organiser. Dans cet entretien qu’il nous a accordé, Monsieur Sèye fustige la décision du comité d’organisation des JOJ, qui a décidé tout bonnement d’écarter le surf de la liste des disciplines retenues.

Monsieur Sèye. Vous êtes le président de la Confédération africaine de surf. Pouvez-vous revenir sur votre parcours ?

Je suis né à Dakar, au Sénégal, et je suis devenu le premier surfeur professionnel noir, avec des sponsors comme Rusty, Salomon, et Rip Curl. J’ai organisé plusieurs événements de surf tels que le N’Gor Surf Trophy, le West Africa Tour, et le Top Curl Africa Tour, et j’ai également collaboré avec la World Surf League pour créer le Senegal Pro en 2019. Aujourd’hui, en tant que président de la Confédération africaine de surf, je travaille pour développer et promouvoir ce sport sur tout le continent africain.

Comment se porte le surf au Sénégal ?

Le surf est en plein essor au Sénégal. Nous avons des vagues magnifiques et une communauté de surfeurs passionnés. Grâce à des événements comme le Senegal Pro, nous avons attiré l’attention internationale et montré que le Sénégal est une destination de surf de premier plan. Cependant, nous devons encore travailler sur les infrastructures et la formation des jeunes talents pour renforcer notre présence sur la scène mondiale.

Vous êtes, avec le Dr Mohamed Diop, les deux seuls présidents de Confédération africaine, issu du Senegal. Comment votre élection est arrivée ?

Mon élection a été le résultat de nombreuses années de travail acharné pour le développement du surf en Afrique. J’ai collaboré avec divers acteurs locaux et internationaux, et la communauté africaine du surf a reconnu mes efforts en me confiant ce rôle.

Parlons des JOJ 2026, votre discipline a été écartée selon des informations par le CNOSS. Pouvez-vous nous expliquer les raisons ?

La décision du CNOSS d’écarter le surf des Jeux Olympiques de la Jeunesse 2026 est, selon eux, due à une incapacité à organiser la discipline. Pourtant, ni la Fédération Sénégalaise de Surf, ni la Confédération africaine de surf, dont je suis le président, n’ont été consultées, alors que nous sommes prêts et capables d’organiser cet événement. Cette exclusion me donne le sentiment d’un « coup de couteau dans le dos », car elle ne tient pas compte des efforts que nous avons déployés pour promouvoir le surf au Sénégal et en Afrique.

Comment appréciez-vous cette décision?

Je trouve cette décision incompréhensible et profondément décevante. Le surf est un sport en pleine croissance qui a déjà été retenu pour les Jeux Olympiques de Paris 2024, Los Angeles 2028, et Brisbane 2032. L’exclure des JOJ 2026 à Dakar est paradoxal et envoie un message contradictoire sur notre engagement envers le sport moderne et inclusif.

N’est-il pas paradoxal selon vous que le surf soit retenu pour Paris 2024, Los Angeles 2028 et Brisbane 2032 et écarté pour Dakar 2026 ?

Personne ne comprend cette décision. La Fédération européenne et la Fédération française n’ont même pas été au courant de cette décision. Ils ont écarté 10 disciplines, sans pour autant contacter leur fédération au préalable. C’est vraiment honteux. Tous les membres du CNOSS défendent leur Fédération et leur discipline. Donc, il est inconcevable pour nous de les voir sacrifier le surf. Cela fait des années qu’on travaille pour sa promotion au Sénégal.

Allez-vous en rester là où vous comptez mener le combat de la réintégration ?

Je ne compte pas en rester là. Je suis déterminé à mener ce combat et à engager un dialogue avec toutes les parties concernées pour faire réintégrer le surf dans le programme des JOJ 2026.

Êtes-vous d’avis que les responsables actuels du CNOSS doivent laisser la place à d’autres ?

Je pense que les dirigeants du CNOSS doivent être à l’écoute et ouverts au dialogue avec toutes les fédérations sportives. Nous devons travailler ensemble pour faire ce qui est dans le meilleur intérêt du sport, des athlètes, et de l’image du Sénégal à l’international.

Correspondance particulière de Papa Waly NDAO, Louisville Kentucky (Etats-Unis)