Ousmane Sonko a « pleuré » devant le juge…Il a failli faire

Incroyable mais vrai ! Ousmane Sonko, celui qui se prend pour le guerrier des politiciens du Sénégal et qui avait même déclaré devant ses milliers de partisans, qu’il avait déjà fait son testament, étant prêt à mourir pour la République, a coulé des larmes au tribunal lors de son procès contre Mame Mbaye Niang, arguant qu’il a été brutalisé par les forces de l’ordre. Et son avocat va jusqu’à dire que les forces de sécurité ont attenté à la vie de leur client. Ousmane Sonko, selon les témoins présents à l’audience, a failli faire dans son froc. Il a tout fait pour fuir le procès…

L’apparence est souvent trompeuse. Cela se vérifie avec Ousmane Sonko qui offre au public l’image d’un homme qui n’a peur de rien, un roc impitoyable. Hier au Tribunal, les masques sont tombés. Le véritable visage d’Ousmane Sonko est enfin apparu au grand jour. Le leader de Pastef est un pleureux. Hier, il a versé des larmes devant le Président du Tribunal, en tentant de le convaincre qu’il a été brutalisé par les forces de l’ordre…

Ousmane Sonko n’est pas le guerrier auquel il fait penser. Il est le plus grand poltron qui existe. Il a déclaré avoir déjà rédigé son procès et qu’il est prêt à s’opposer farouchement aux Forces de défense et de sécurité (FDS). La réalité avec ce qu’il tente de faire croire, est différente. Ousmane Sonko a peur de mourir pour son pays. Pourtant, il trompe les jeunes et les pousse à affronter les forces de l’ordre.

A travers le visage de guerrier qu’il avait l’habitude de montrer, Ousmane Sonko voulait tout juste amadouer les jeunes pour qu’eux aussi se dressent face aux forces de l’ordre, installent le chaos dans tout le Sénégal. Hier on a assisté à des images montrant des jeunes en train de brûler deux bus de Dakar dem dikk et l’étal d’une pauvre vendeuse. Des images qui font honte et qui n’honorent guère la nation. Pastef écœure les populations et Ousmane Sonko se fait détester.

Hier, pas la moindre compassion pour lui de la part des populations qui découvrent le véritable visage d’Ousmane Sonko. Même quand les chaines de télévision ont diffusé des images de lui, se faisant consulter au tribunal par des médecins et secouristes d’une clinique privée spécialisée en la matière, des Sénégalais ne se sont pas apitoyés sur son sort. En d’autres circonstances, ces images qui font pitié de lui, auraient remué la sensibilité des Sénégalais.

Mais hier, le sentiment qui se dégageait chez les populations était qu’Ousmane Sonko n’a fait que récolter ce que lui-même, a semé. Il avait l’habitude de se servir des jeunes comme chairs à canon. Hier, il a humé la fumée des grenades lacrymogènes. Il a vu comment c’était. Il avait des difficultés respiratoires. Il ne doit s’en prendre qu’à lui-même, en faisant l’apologie de la violence.

Car, hier, il était la risée chez beaucoup de Sénégalais, lorsqu’il s’est mis à pleurer devant le Président du Tribunal pour dénoncer des brutalités qu’auraient exercées sur lui les FDS. Certainement qu’à partir de maintenant, il y regardera par deux fois avant d’appeler à la violence en appelant les jeunes à s’opposer aux FDS. Tout ce qu’aura réussi à obtenir hier Ousmane Sonko, c’est que le procès n’a pu se tenir. Il a été repoussé jusqu’au 30 mars, en audience spéciale.

Le 30 mars, cette fois il lui sera difficile d’échapper au procès. Et, il répondra enfin du délit pour lequel, il est attrait au Tribunal. L’on saura, si réellement il détient les preuves des accusations qu’il a lancées contre le ministre Mame Mbaye Niang.

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn