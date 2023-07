Ousmane Sonko arrêté !

Ousmane Sonko, vient d’être arrêté par la gendarmerie. Le leader de Pastef a été cueilli chez lui par des éléments du GIGN et embarqué vers une destination non encore connue. Une arrestation confirmée par El Malick Ndiaye de Pastef.

Il y a juste quelques minutes, il alertait sur sa page Facebook estimant que sa porte serait en train d’être défoncée.

«À mon retour de la prière du vendredi, ce 28 juillet 2023, des agents des renseignements généraux postés devant mon domicile 24 heures sur 24 se sont mis à me filmer. J’ai arraché le téléphone et demandé à la personne de le déverrouiller et d’effacer les images qu’elle a prises, ce qu’elle refusa. Présentement, une forte équipe de la gendarmerie fait le guet devant mon domicile, comme vous pouvez le voir, et semble prête à en defoncer la porte. Je rappelle aussi que ces mêmes FDS m’ont volé des biens constitués de 4 téléphones portables, d’un ordinateur MacBook Pro, de mon arme avec l’autorisation afférente, d’une valise contenant des habits et d’une somme de deux millions de francs cfa, lors de mon kidnapping à Koungheul. Je demande au peuple de se tenir prêt pour faire face à ces abus sans fin», a-t-il écrit sur Facebook

Selon des informations de Xibaaru, Ousmane Sonko serait arrêté pour une affaire liée à des enregistrements téléphoniques. En effet, le leader de Pastef a arraché le téléphone d’un gendarme.