Ousmane Sonko et Diomaye…les phénomènes de l’année 2024

L’année 2024 tire à sa fin. Comme chaque année, la rédaction de Xibaaru revient sur les hommes et femmes qui ont marqué cette année. Et sans nul doute, c’est Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Diakhar Faye qui remportent la palme. Les membres du Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) ont su s’imposer dans le paysage politique. Une ascension que personne n’attendait. Même pas Macky Sall qui a capitulé…en négociant avec son ennemi de toujours.

Le duo Bassirou Diomaye Diakhar Faye-Ousmane Sonko a réussi un exploit. Voilà deux «patriotes» qui ont réussi à déjouer tous les pièges de l’ancien régime. L’actuel premier et le cinquième président du Sénégal ont réussi à imposer leur force politique à Macky Sall. L’ancien président a tenté par tous les moyens de freiner la marche de l’ancien maire de Ziguinchor. Mais Sonko a été plus intelligent que le chef de l’Etat déchu. Malgré ses déboires judiciaires, il a tenu bon.

En effet, Sonko a été condamné, en juin 2023, à deux ans de prison ferme pour « corruption de la jeunesse ». Le 4 janvier 2024, la Cour suprême confirme une condamnation à six mois de prison avec sursis qui avait été prononcée en mai 2023 par la cour d’appel pour diffamation du ministre du Tourisme Mame Mbaye Niang. Sa candidature à l’élection présidentielle de 2024 se trouve ainsi compromise par ces multiples condamnations et fait l’objet d’une bataille judiciaire.

Le 20 janvier 2024, le Conseil constitutionnel sénégalais entérine, en publiant la liste définitive des candidats, la non-participation d’Ousmane Sonko à l’élection présidentielle de 2024. Macky Sall et Cie pensaient ainsi s’être débarrassés de la menace de Pastef. Mais c’était sans compter sur la créativité des patriotes qui ont su utiliser les réseaux sociaux à leur avantage. Du fond de sa cellule, à la prison de Cap Manuel, l’actuel premier ministre avait tout planifié pour assurer la relève. Et indiquer à ces partisans la voie à prendre.

C’est ainsi que Sonko a fait de son numéro deux son challenger. «Sonko moy Diomaye» est devenu le cri de guerre des patriotes. Grâce aux réseaux sociaux, les partisans du PROS (Président Ousmane Sonko) en ont fait plus qu’un slogan de campagne. Mis en liberté le 15 mars grâce à la controversée loi d’amnistie générale des manifestations politiques entre 2021 et 2024, l’actuel bosse de la Primature a matérialisé son choix sur Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Non seulement, il a confirmé la candidature de Diomaye.

Mais il a aussi battu campagne pour faire de son ancien numéro 2 le cinquième président de la République. Bassirou Diomaye Faye qui accepté la charge réussira à battre le candidat de Macky Sall. Personne n’aurait cru que c’est cet «outsider» qui allait prendre la place du tout-puissant ex-président. Diomaye est élu avec 54% des voix, devenant ainsi le premier opposant élu dès le premier tour. Des cellules crasseuses du Cap Manuel, Diomaye et Sonko atterrissent au Palais de la République.

Au contrôle, Ousmane Sonko et Diomaye ont lancé le «Jub Jubbal Jubbanti». Ils installent leur PROJET de rupture. Et ils lancent aussi la traque des supposés voleurs de la République. Avec deux styles différents, le duo fait son petit bonhomme de chemin. Ousmane Sonko garde son côté «rebelle». Il reste premier ministre et opposant. Il ne rate aucune occasion de tirer sur l’opposition. De son côté, le Président a un style plus déconcentré. Il a pris la voie de la diplomatie et s’est écarté des querelles politiques.

A la tribune de l’ONU, à la CEDEAO, au sommet de l’OCI, devant ses homologues de la France ou encore de la Russie, le Président Bassirou Diomaye Faye, par sa posture, a redonné au Sénégal son lustre d’antan. Désormais, tous les yeux sont rivés sur eux. Des jeunes sont morts pour que le duo arrive au pouvoir. Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Diakhar Faye n’ont pas le droit d’échouer. Le monde les regarde de très haut !

Aliou Niakaar Ngom pour xibaaru.sn