Le seul cadeau attendu de Sonko et Diomaye…en 2025

Les sénégalais ont tout donné à Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Le peuple, à 54%, a fait de l’ancien numéro 2 du parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) le cinquième président de la République. Quand Ousmane Sonko a demandé la majorité à l’Assemblée nationale, les sénégalais le lui ont encore donné. Après huit (8) mois de gouvernance, ce peuple attend quelque chose en retour. Et 2025 serait l’année idéale pour le lui donner.

Alors que 2024 touche à sa fin, le peuple sénégalais se prépare à accueillir 2025 avec espoir. Cette transition marque non seulement le passage d’une année à une autre, mais aussi une opportunité de réflexion sur les défis et les réussites de l’année écoulée. Les derniers mois de 2024 ont été marqués par des événements majeurs dans le landerneau politique. Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Diakhar Faye ont bousculé les habitudes en s’imposant maîtres incontestés.

Alors que minuit approche, l’attention se tourne vers les projets et les résolutions pour 2025. C’est un moment de renouveau, un temps pour envisager des opportunités inédites et pour poser les premières pierres d’une année prometteuse. Les sénégalais attendent que l’année 2025 soit une année de véritable rupture. Depuis que Diomaye et Sonko sont au pouvoir, il n’y a pas grande chose qui ait changé. Beaucoup se croient toujours dans l’ancien régime. Les mêmes causes produisent les mêmes effets.

Après huit (8) mois, le parti au pouvoir est toujours dans l’ère de la politique. Les patriotes passent la majeure partie de leur temps à tirer sur leurs adversaires. D’autres se font policiers, gendarmes, procureurs et juges. Ces nouveaux artisans de la haine souhaitent voir tous les anciens membres du régime de Macky Sall allaient en prison. Ils sont tellement aveuglés par leur haine qu’ils ne voient pas la souffrance du peuple sénégalais. Ce même peuple qui a fait d’eux ce qu’ils sont aujourd’hui.

Les sénégalais souffrent à cause de la cherté de la vie. Ce malgré les mesures prises par le nouveau régime. Les jeunes ont repris les pirogues à la recherche d’un El Dorado. L’insécurité est toujours grandissante sur le territoire national. Pendant ce temps, les patriotes se disputent des millions destinés aux victimes des événements de 2021 à 2024. Des pratiques d’un autre âge qui doit disparaître pour cette nouvelle année. En 2025, tous les patriotes doivent se mettre au travail.

Les petits griots des réseaux sociaux doivent arrêter de vivre au crochet des nouvelles autorités. La véritable rupture c’est de faire en sorte que tous les patriotes soient à fond dans le projet. Cette véritable rupture doit se sentir du côté de l’État central. En 2025, le président de la République et son premier ministre doivent mettre en place des projets de développement. Projets qui vont permettre aux jeunes de trouver des emplois, participer à la lutte contre la cherté des prix et aussi faire du souverainisme une réalité.

Le nouveau régime est à fond dans la reddition des comptes. Et aussi dans la traque des «criminelles». Cette nouvelle année devra permettre aux sénégalais de savoir qui est qui et qui a fait quoi. Le temps des discours et des accusations est révolu. Le régime en place doit laisser la justice faire son travail et débusquer les véritables coupables. En 2025, il nous faut assister à une traque des «voleurs de la République», non à une traque des «opposants politiques».

L’année 2025 doit marquer le début du développement véritable. Les sénégalais ont beaucoup misé sur le duo Diomaye-Sonko. Alors «pour rendre à César ce qui est à César», le président et son premier ministre doivent réussir la mission qui leur est confiée. Dans le cas contraire, ce sera la fin du temps de répit que les sénégalais vont leur accorder. Depuis plus de huit (8), ils observent l’évolution de la situation. Bientôt, ils donneront de leurs nouvelles. Tout ce qu’ils veulent, c’est la rupture !

Aliou Niakaar Ngom pour xibaaru.sn