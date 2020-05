Ousmane Sonko, Guy Marius Sagna, Babacar Diop : Les rigolos en service

Même si, il vient de prendre des mesures franchement contestables en décidant l’assouplissement des conditions de l’état d’urgence instauré pour lutter contre la propagation du coronavirus, le Chef de l’Etat Macky Sall continue à bénéficier du soutien d’une frange importante de la population. Pourtant, des énergumènes qui ne savent s’agiter que parce qu’ils bénéficient d’une complaisance certaine auprès des médias parce qu’ils ne sauront jamais exister se mettent à s’agiter.

Au fond des microbes qui ne font qu’exister parce que se cachant derrière le coronavirus pour encore faire faire plus de mal au sein de la population, même si cette dernière éprouve tant de souffrance. L’heure est-elle à la polémique, à la politique politicienne, tous ceux qui sont sensés diront non. Mais au Sénégal, nous devront tant bien que mal supporter la douleur qu’augmentent dans nos plaies des microbes comme Ousmane Sonko, et certains dont on dit qu’ils se nomment Guy Marius Sagna et Babacar Diop.

Dans les coins de leurs quartiers où ils habitent Guy Marius Sagna et Babacar Diop ne sont même pas pris au sérieux. Qu’ils se présentent là où ils habitent, ne serait-ce que pour être des guides des lieux qu’ils se feront mordre la poussière. Il y a des individus faits comme çà au Sénégal qui ne sont que pour faire rigoler un coin très infime de la galerie, alors que tout le monde est dans la construction.

Quelle chance pour ces microbes de se propager, sauf à se faire ridiculiser et enrayer. Ainsi, après Ousmane Sonko vraiment paranoïaque, Guy Marius Sagna et Babacar Diop, des microbes qui en réalité ne sont d’aucune nuisance, se signalent. Ne rigolez surtout pas, Babacar Diop qui se dit leader des Forces démocratiques sénégalaises (FDS), un mouvement dont on n’aperçoit que sa plus petite tronche se met à réagir, car profitant de la complaisance de quelques médias pour soutenir que le Président Macky Sall « a choisi d’abandonner son peuple ».

Pour poursuivre : « En vérité, Macky Sall, après avoir demandé tous les pouvoirs, a démissionné de ses responsabilités. Le peuple a constaté en direct à la télévision la vacance du pouvoir. C’est pourquoi, Fds invite Macky Sall à matérialiser officiellement cette démission de fait ». Son autre compère d’énergumène Guy Marius Sagna de renchérir : « Au président Macky Sall, je demande à nouveau de donner à chaque citoyen sénégalais 5 masques lavables et 10 masques lavables au moins au personnel soignant. Cela ne coûtera que 4 milliards. Cela ne coûtera que la suppression du Hcct, du conseil économique social et environnemental (CESE), de la commission nationale du dialogue des territoires (CNDT)… »

Avec de tels rigolos, on voudra que le Sénégal prospère ! Dieu merci, ils ne font pas légion ! L’on ne sait de quoi se croient investis ces énergumènes comme Babacar Diop et Guy Marius Sagna ? Chômeur devant l’Eternel, Guy Marius Sagna s’est vu offert une chance en se faisant recruter auprès d’une ONG de la place, et on ne voit jusqu’ici ce qu’il apporté de concret pour permettre l’avancée de la population pour qui il soutient se battre ? Bon vouloir parler de cet autre fanfaron de Babacar Diop, c’est même se mettre à se moquer des Sénégalais, alors qu’il aurait pu suivre la voie tracée par son collègue Professeur d’université Aliou Sow qui a choisi d’offrir son salaire pour venir en aide aux populations dans la lutte contre le coronavirus.

La rédaction de Xibaaru