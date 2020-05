PSG…Le sort de Tuchel est scellé

Un temps menacé cette saison, Thomas Tuchel sera bien l’entraîneur du PSG la saison prochaine. Les conséquences de la crise engendrée par la pandémie de coronavirus n’ont pas fini de se faire sentir. C’est tout particulièrement le cas au PSG, où le manque à gagner provoqué par la Covid-19 est estimé par les analystes à quelque 200 millions. De quoi inciter les dirigeants parisiens à revoir leurs plans pour l’été prochain.

Alors que les départs de Thiago Silva et Edinson Cavani semblaient acquis, les deux hommes pourraient ainsi se voir proposer un nouveau contrat. Quant à Mauro Icardi, prêté par l’Inter Milan, si les champions de France sont bien décidés à lever l’option d’achat dont était assorti son prêt, les 65 millions d’euros que les Parisiens doivent débourser pour conserver l’Argentin font quelque peu tiquer le club de la capitale. La pandémie de coronavirus n’est pas non plus sans incidence sur l’avenir de Thomas Tuchel. Longtemps menacé, le technicien allemand, sous contrat jusqu’en 2021, ne semblait pas en effet devoir conserver son poste à moins de conduire le PSG jusqu’en finale de la Ligue des champions. Pour l’heure, les Rouge et Bleu ne sont qu’en quarts de finale, mais l’ancien coach du Borussia Dortmund est d’ores et déjà assuré de poursuivre l’aventure à la tête des champions de France. Et pas seulement parce que le club de la capitale a brisé la malédiction des huitièmes de finale. Les 10 millions d’euros qu’il faudrait débourser pour se séparer du natif de et de son staff ont également pesé à en croire L’Equipe. Eu égard à la situation ô combien particulière, une certaine stabilité est également bienvenue.