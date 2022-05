Ousmane Sonko : « Le geste de Gana Guèye est courageux »

Depuis le week-end dernier, Idrissa Gana Gueye est au cœur d’une polémique en France. En effet, l’international sénégalais a manqué le match de son club samedi dernier. Il n’a pas souhaité arborer le maillot du Psg qui portait exceptionnellement le drapeau de la communauté LGBT, à l’occasion de ce qu’ils appellent « la journée de lutte contre l’homophobie. »

Lors de son face à face avec la presse aujourd’hui, le leader du pastef a profité de l’occasion pour lancer un message à l’international Sénégalais.

« Je lance mon soutien au footballeur Idrissa Gana Gueye. Son geste est courageux et on doit tous être derrière lui sans distinction de religion. On le félicite et l’encourage », a-t-il déclaré.