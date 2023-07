Ousmane Sonko…même destin que Karim Wade !

Ousmane Sonko est dans des problèmes à ne pas en finir. Le destin du leader du parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) est scellé par sa tortuosité et celle des membres de son parti. Les patriotes ont réussi à envoyer leur «espoir» vers sa mort politique. En suivant les conseils de certaines voix au sein du parti, le maire de Ziguinchor s’est mis dans une situation inconfortable. Désormais, il a besoin d’un miracle pour se sortir d’affaire sinon il finira comme Karim Wade.

Pastef tient son champion pour 2024 ! Comme l’avait révélé en exclusivité Xibaaru, les patriotes ont décidé d’investir Ousmane Sonko comme leur candidat à la présidentielle. «Le 15 juillet 2023, le candidat de l’espoir, Ousmane Sonko, sera officiellement investi par des millions de Sénégalais d’ici et de la diaspora qui arboreront, à l’occasion, avec détermination, les bracelets de la libération comme vous le savez, les bracelets de Pastef/Les patriotes», lit-on dans un communiqué publié ce lundi.

Si on en croit El Malick Ndiaye, cette investiture se fera même en présence de Sonko, confiné chez lui depuis des jours. Mais cet enthousiasme des patriotes nous rappelle étrangement le cas Karim Wade à la présidentielle de 2019. Un tour dans le passé permet de voir que Pastef commet les mêmes erreurs que le Parti Démocratique Sénégalais (PDS). Mais aussi des jeunes Karimistes à l’époque. En effet, le fils de Wade, exilé, a été investi comme étant l’unique candidat des libéraux.

À l’époque, Clédor Sène avait même tracé l’itinéraire imaginaire que devait emprunter Karim pour venir assister à son investiture. Selon lui, Karim Wade comptait passer par le Maroc pour ensuite rentrer au Sénégal. Mais il n’en était rien. Et tout le monde connaît la suite. Frappé par deux condamnations, Wade-fils a vu sa candidature rejetée par le Conseil constitutionnel. Et pourtant les jeunes Karimistes étaient aussi puissants que les patriotes à l’époque.

Si Pastef pense que Sonko va participer aussi facilement à la course pour 2024, il se trompe lourdement. Leur leader est dans la même situation que Karim en 2019. Le maire de Ziguinchor a beau faire dans la menace, il s’est exclu de l’élection du 25 février 2024. Il a été condamné dans deux affaires différentes. Dans le dossier qui l’opposait à Mame Mbaye Niang, il a été condamné à six (6) avec sursis et 200 millions de dommages et intérêts.

Accusé de viol par la jeune masseuse Adji Sarr, le leader de Pastef sera condamné le 1er juin, à deux ans de prison. Une peine que Sonko n’a pas encore commencé à purger. Mais dans tous les cas, sa candidature risque d’être rejetée par le Conseil constitutionnel. Car les articles L29 et L30 du Code électoral sénégalais ont déjà éliminé le leader de l’opposition radicale. D’ailleurs, un de ses avocats avait clairement déclaré que le maire de Ziguinchor ne pourrait pas participer à la présidentielle de 2024.

Les têtes de fil de Pastef savent pertinemment que Sonko n’est plus présidentiable avec ses deux condamnations. Ce qui ne les empêchent pas de vouloir faire de Sonko leur candidat. Après le retrait de Macky Sall, Pastef n’a plus de carte à jouer. Si ce n’est celle de la violence. Cette candidature si elle est invalidée risque de semer des troubles. Et c’est ce que cherche Sonko et Cie. D’où cette soudaine investiture. Mais leur projet risque de ne pas aboutir car les sénégalais commencent à cerner le véritable personnage du leader de l’opposition radicale.

Pastef s’est enfermé dans une petite bulle. Ce parti croit que la présidentielle est déjà acquise. Pour les patriotes, Sonko est déjà président. Mais il risque d’avoir la surprise de leur vie. Un destin pire que celui de Karim Wade guette le maire de Ziguinchor. Il peut être arrêté à tout moment.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru