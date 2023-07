Sonko abusé par son meilleur allié…Il l’a trompé et bouffé son argent

Ousmane Sonko n’a pas de chance. Dans les moments forts de son « Thioky fin » (affrontement final) contre Macky Sall, il avait besoin de ses alliés les plus sûrs et les plus tenaces. Malheureusement pour lui, un de ses alliés, l’un des plus farouches et des plus constants, l’a conduit sur un chemin abrupt et dangereux. Aujourd’hui, Ousmane Sonko se sent trahi et abusé. Et ce n’est pas tout. Il a déboursé beaucoup d’argent pour contenter cet allié. Au finish, ce dernier tente de rattraper ses erreurs mais il est déjà trop tard. Il a mal conseillé Sonko qui a perdu toute chance d’être candidat à la présidentielle de 2024.

Ousmane Sonko aurait pu bénéficier des mêmes avantages que Karim Wade et Khalifa Sall. Mais Sonko a eu la tête dure. Il s’est farouchement opposé à l’appel de Macky Sall pour un dialogue national. Son refus était guerrier. Toute l’opposition y a participé et la société civile itou. Ousmane Sonko se rend compte de ses bévues. Naïvement, il a rejeté le dialogue national lancé par Le Président Macky Sall.

Le dialogue fini…Le camp du maire de Ziguinchor tente de rattraper le coup en demandant un second dialogue. Celui qui demande un second dialogue est celui-là même qui a entraîné Sonko sur le chemin du refus du Dialogue National. Pape Alé Niang a trompé Sonko et a abusé de sa faiblesse. Sonko croyait en lui comme un aveugle fait confiance à don guide. Au finish, Sonko ne participe pas au dialogue et perd toute chance de se faire entendre et plaider sa cause.

Pape Alé Niang, voyant que les carottes sont cuites pour son « frère » Sonko, demande à Macky un second dialogue. Mais le Palais est resté sourd aux appels de Pape Alé Niang. Il a perdu le leader de Pastef et a bousillé sa carrière politique. A vouloir jouer au guerrier, on risque de se planter un couteau dans le cœur. Et c’est ce que Papa Alé a fait à Sonko. Il a « tué » Sonko qui ne sait plus que faire maintenant.

Le maire de Ziguinchor doit s’en vouloir à Pape Alé Niang et à lui-même. Le leader de Pastef va être envoyé en prison et ne pourra pas être candidat à l’élection présidentielle de 2024. Il aurait pu ne pas connaître un tel sort s’il avait participé au dialogue national. Mais voilà, il a suivi des va-t’en guerre du genre Pape Alé Niang et a refusé de prendre part au dialogue national. Finalement Khalifa Sall et Karim Wade sont les grands gagnants de ce dialogue. Leurs cas ayant été examinés lors du dialogue, ils pourront participer à l’élection présidentielle de 2024.

Tout le contraire pour le maire de Ziguinchor qui risque de suivre la campagne électorale de 2024 dans sa cellule à Rebeuss ou à la prison de Sangalkam. Un scénario qu’il aurait pu s’éviter, lui qui se voyait déjà comme le prochain Président de la République du Sénégal. Comment a-t-il pu faire preuve d’une telle naïveté au point de se faire entraîner par quelqu’un qui ne s’y connait rien en matière politique ? Il a suivi Pape Alé Niang pour se retrouver dans une telle situation inconfortable pour lui.

Ousmane Sonko s’en est même pris à Khalifa Sall, Barthélémy Dias qui étaient ses alliés, les taxant de « traîtres » et de « dealer » avec le pouvoir. Pourtant, les faits ont donné raison à ceux qui ont répondu favorablement au dialogue national. Tout ce que Sonko a réussi à obtenir de cette situation, c’est qu’il a réussi à faire de Khalifa Sall et Barthélémy Dias des ennemis. Le maire de Dakar a même récemment lancé un appel aux populations pour leur demander de refuser d’être les chairs à canon d’un homme politique qui veut imposer sa candidature alors que la loi le lui interdit.

Assurément Sonko se mord les doigts d’avoir suivi Pape Alé Niang.

Papa Ndiaga Dramé pour xibaaru.sn