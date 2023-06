Sonko «éliminé»…Rebondissement sur le retour de Karim et Khalifa

Après le dialogue national, l’heure est à la préparation à l’élection présidentielle. Tous les sénégalais guettent la sortie du président Macky Sall sur le troisième mandat. En attendant de savoir quelle sera sa position, 2024 va se jouer sans Ousmane Sonko. Le leader du Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) est sur le point d’être effacé de la carte politique du pays. Mais celà n’ouvre pas pour autant les portes à Karim Wade et Khalifa Sall. Ces deux leaders sont toujours en sursis.

L’Etat va-t-il dissoudre Pastef ? C’est la question qui trotte dans tous les esprits. Le parti de Sonko est désormais qualifié d’organisation terroriste. Les patriotes sont accusés d’avoir planifié des séries d’attaques, lors des dernières manifestations, pour déstabiliser la République. Ce qui pousse de nombreux sénégalais à demander que ce parti soit rayé de l’espace politique. Ce qui entraînerait directement une arrestation du maire Ziguinchor, Ousmabe Sonko, condamné à deux ans dans l’affaire Sweet Beauté.

Ce qui écartera définitivement Sonko de la course présidentielle. Mais Sonko ne sera pas le seul à rater 2024. Qu’il le veuille ou non, le Président Macky Sall est exclu de la présidentielle. Sa candidature risque de plonger le Sénégal dans une crise jamais connue. D’autant plus que la non candidature du patriote en chef va aggraver les choses. Une aubaine pour les «bannis». Khalifa Sall et Karim Wade, tout souriant, espèrent qu’ils seront dans la liste des leaders qui vont briguer les suffrages des sénégalais.

Mais les choses peuvent changer à tout moment. Leur participation à la présidentielle dépend toujours de Macky Sall. Le chef de l’Etat n’est pas obligé de respecter les conclusions du dialogue. Le locataire du Palais peut jouer un sale tour aux «bannis». Et si Macky doit jouer cette carte, il va attendre le dernier virage. Ainsi, Khaf et Karim n’auront aucune alternative pour se relancer. Ce qui permettrait au candidat de Benno Bokk Yakaar d’être en bonne position pour le sprint final.

Et si Macky venait à céder aux caprices de Khalifa et Karim, ces derniers devront faire face à leurs actes. Durant la campagne, l’ancien maire de Dakar sera poursuivie par son passé. Condamné dans l’affaire de la caisse d’avance pour «escroquerie aux deniers publics», «faux et usage de faux dans des documents administratifs» et «complicité en faux en écritures de commerce», le leader du mouvement Taxawu Sénégal va porter cette tâche noire comme un lourd fardeau. A l’image de Sonko, ces adversaires ne manqueront pas de lui rappeler cet épisode.

Avec la petite brouille avec Sonko, les patriotes vont faire en sorte que Khalifa Sall soit le candidat le moins fiable. Et si les jeunes de Sonko se liguent contre lui, il sera très difficile pour Khalifa Sall d’avoir les voix nécessaires pour passer au second tour. Mais il n’est pas le seul à être en difficulté. Karim Wade a beau jouer au plus futé, son avenir est hypothéqué. Contrairement à l’ancien maire de Dakar, Wade-fils ne veut pas d’une amnistie. Tout ce qu’il souhaite, c’est une révision de son procès. Sans le savoir, il nage en eaux troubles.

Réviser un procès n’est pas un geste politique qui dépend du bon vouloir du président. Il obéit à certaines lois et règlements. Pour réviser le procès de Karim Wade, il faut nécessairement l’existence d’un nouveau fait. Ce qui n’est pas encore le cas dans cette affaire. Donc qu’il le veuille ou non, sa candidature, tout comme celle de Khalifa Sall, dépend du bon vouloir de Macky Sall. Et si ce dernier décide de ne pas l’amnistier, il va encore rater une élection…sans aucun problème.

Le véritable problème pour Karim Wade, ce serait de convaincre les sénégalais. L’ancien ministre du ciel et de la terre ne s’est jamais battu contre Macky Sall. Depuis qu’il est exilé, il préfère se faire discret. Même lorsque le pays est sur le point d’être à terre, Karim est sous silence. Il se contente d’être un spectateur qui jette son petit commentaire à travers un communiqué.

La participation de Karim Wade et Khalifa Sall n’est pas une idée qui va enchanter tous les sénégalais. Ces deux leaders ont été condamnés pour des faits de détournements de deniers publics. Passer sous silence ces crimes et exclure Sonko, ce serait insulter les sénégalais. Mais les règles politiques ne prennent pas en considération la morale et la légalité.

Quoi qu’il en soit, Macky Sall reste le maître du jeu politique. Tout le monde est suspendu à la décision qu’il va prendre après la Tabaski. L’annonce de cette troisième candidature va complètement bouleverser les champs politiques. Karim et Khaf en paieront le prix fort. Ils ont perdu le soutien de leurs camarades de l’opposition. Tout ce qu’il leur reste, c’est ce que le chef de l’Etat leur a promis : une amnistie.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru