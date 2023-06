Sonko, ses forces obscures et ses soutiens de l’ombre…un grand danger plane

Il ne fait plus aucun doute. Ousmane Sonko représente au Sénégal, la force qui est actuellement la plus hostile à la paix, au progrès social et à la démocratie à travers le monde. Il s’agit du salafisme. Les salafistes ont un plan savamment ourdi qui est de conquérir le monde. Leur plan qui est d’installer l’instabilité dans des pays comme le Mali, le Niger, le Burkina Faso, le Nigeria…a du mal à fonctionner. Ils ont décidé de jeter leurs atouts sur le Sénégal. Le Sénégal a l’avantage sur le plan géographique, d’occuper une place stratégique dans l’Afrique et dans le monde. Le Sénégal représente une plaque tournante.

Le Sénégal attire également. Il regorge d’importantes ressources minières, pétrolières et gazières sur son territoire. Le Sénégal est l’objet de toutes sortes de convoitises maléfiques. Des forces obscures, obscurantistes cherchent à déstabiliser le Sénégal afin de le contrôler compte tenu de ses ressources naturelles et de sa position stratégique sur l’océan Atlantique Ces forces s’appuient sur Ousmane Sonko, leur bras armé, pour déstabiliser le Sénégal.

Ousmane Sonko est un homme politique diabolique. Son choix par ces forces occultes pour semer le chaos au Sénégal, ne relève nullement d’un fait du hasard. Ousmane Sonko est un homme affamé de pouvoir. Tous les moyens sont bons pour lui d’y parvenir. Ousmane Sonko qui bénéficie de moyens financiers trop énormes, appelle les jeunes à descendre dans la rue pour qu’ils se servent de chair à canon.

Pendant ce temps, qui voit-on derrière ces jeunes envoyés comme chair à canon ? De vulgaires mercenaires recrutés dans des Etats de la sous-région, et puissamment armés. Ce sont ces mercenaires qui doivent faire chuter le pouvoir actuel, afin d’installer Ousmane Sonko au pouvoir. N’a-t-on pas trouvé à travers des messages saisis sur des téléphones portables de certains manifestants, responsables de Pastef, des messages incitant des jeunes à descendre dans la rue et à se diriger vers le Palais pour y déloger Macky Sall.

A ces jeunes, des plans et les positions des forces de défense et de sécurité dans des positions stratégiques de la capitale leur sont indiquées. L’intention est manifeste. Le Sénégal n’a jamais connu un tel désordre dans son histoire. Tout ceci à cause de folles ambitions égoïstes d’un individu à la solde de forces obscures et obscurantistes. Des forces qui veulent diriger le Sénégal, pour ensuite toute l’Afrique et le monde entier.

Ousmane Sonko fait des appels pour installer le chaos au Sénégal. Il appelle à la violence, à du « gatsa gatsa » à brûler tout le Sénégal. Ce qui est inédit, des ouvrages, des biens, des édifices publics comme des facultés à l’université de Dakar avec des bus faisant partie de leurs patrimoines sont brûlés. Avec tout ça, des « droits de l’hommiste » ont choisi un camp qui est celui de Ousmane Sonko.

Des énergumènes comme Alioune Tine, Seydi Gassama se taisent des agissements du pyromane Ousmane Sonko, tout en tirant à boulets rouges sur le pouvoir. Aucune compassion de leur part en direction de toutes les victimes des agissements de Ousmane Sonko. Les a-t-on entendus une seule fois s’indigner des propos irresponsables tenus par les responsables de Yewwi Askan Wi qui appellent à la veille de la fête de la tabaski à une manifestation pour disent-ils « libérer » Ousmane Sonko.

Le but est manifeste. Il est diabolique. C’est tout simplement fournir des armes à des agresseurs pour s’en prendre aux vendeurs de moutons. Déjà que ces derniers, malgré les menaces se sont déjà installés dans les points de vente à Dakar. Au détriment du citoyen lambda dont il ne se soucie guère. Qui est donc responsable du chaos qu’on veut installer au Sénégal. Il n’y a que des fumistes comme Alioune Tine, Seydi Gassama à refuser de lorgner vers Ousmane Sonko.

Une fumisterie qui n’est pas gratuite. Ils bénéficieront toujours des strapontins, des gains, des avantages si demain Sonko est élu Président de la République. Ce qui est loin d’être évident.

Papa Ndiaga Dramé pour xibaaru.sn