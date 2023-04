Outrage à magistrat…Bassirou Diomaye Faye sous mandat de dépôt

Bassirou Diomaye FAYE vient d’être inculpé et placé sous mandat de dépôt devant le 2ème Cabinet du tribunal de Dakar.

Il est poursuivi pour outrage à magistrat, diffamation et actes de nature à compromettre la paix publique. Bassirou Diomaye Faye, Secrétaire général du parti, a été placé sous mandat de dépôt par le juge Mamadou Seck, selon son avocat maitre Cheikh Khoureychi Bâ.

Sur sa page Facebook, Bassirou Diomaye Faye s’en était pris à la magistrature dans un texte intitulé « la clochardisation continue ».

Dans ce texte, Bassirou Diomaye Faye avait laissé lire des propos que le procureur a jugé outrageants, diffamatoires et de nature à compromettre la paix publique.

Ousmane Sonko informé de l’arrestation de Bassirou Diomaye Faye avait demandé à ses militants, après l’avoir fait et en guise de soutien à son camarade de parti, de partager la publication de Bassirou Diomaye Faye.

« En soutien, je publie le même texte sur ma page et demande à tous les patriotes et tous les citoyens épris de justice et de liberté et conscients de la dérive autocratique qui menace le Sénégal d’en faire de même : des millions de publications du même texte sur vos pages », avait-il lui aussi indiqué sur sa page Facebook.