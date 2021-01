Paix en Casamance : Le MFDC invite l’Etat à la table des négociations

Edmond Bora, successeur d’Abdou Elinkine Diatta à la tête du mouvement des forces démocratiques de la Casamance (Mfdc) a fait face à la presse, ce mercredi. L’objectif de cette rencontre était d’inviter l’Etat du Sénégal autour de la table de négociation afin de trouver une solution définitive à la crise casamançaise qui dure depuis des décennies.

Selon lui, sa feuille de route après qu’il a été nommé à la tête de ce mouvement c’est de continuer à réclamer le retour de la paix dans le Sud du Sénégal comme, dit-il, le faisait son prédécesseur. « C’est un legs que Elinkine a laissé et nous comptons le perpétuer. La Casamance est prête pour la négociation. Nous avons, à plusieurs reprises, formulé la requête auprès du président de la République pour qu’il ait une oreille attentive à notre appel. Hélas, depuis c’est comme une lettre morte », a regretté Edmond Bora, dont les propos sont rapportés par nos confrères d’Emedia.

Selon lui, les autorités étatiques exigent une réunification de tout le mouvement avant d’entamer une négociation. Cette union, d’après Edmond Bora, n’est pas possible. « L’Unité du MFDC, on ne peut pas l’avoir comme on nous la demande. Nous avons plusieurs partis politiques au Sénégal et on ne leur demande pas de se réunir », a-t-il soutenu dans un premier temps avant de relativiser pour dire qu’en réalité il n’y a pas de scission au MFDC mais, plutôt des sections. « Nous parlons le même langage. Ce sera difficile de réunir toute la Casamance. Je pense qu’il y a un peu de mauvaise volonté de la part de l’Etat », a-t-il fait savoir.

Par ailleurs, il a demandé aux membres du MFDC de prôner la communication pacifique.