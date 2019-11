Papa Adama Niang se met au service des jeunes de Gossas

Choisi comme parrain de la finale départementale de Gossas, Papa Adama Niang par ailleurs responsable des jeunes a répondu présent à la sollicitation de ses parents jeunes de la ville de son mentor politique le Ministre d’Etat Secrétaire Général de la Présidence. Saluant à sa juste valeur le choix d’être le parrain de la finale, le responsable départemental des jeunes n’a pas lésiné sur les moyens en dotant des ASC d’un jeu de maillot complet et de qualité sans oublier le corps arbitral devant officier la fête du football et de la jeunesse de Gossas.

A travers ce geste, Pape comme l’appelle affectueusement les amis invite les jeunes à unir leurs forces, de communier et de s’entraider. Il lance cependant aux jeunes qui sont dans des positions stratégiques de tirer vers le haut leurs frères et sœurs qui sont à la base. L’occasion lui est offerte de prendre certaines doléances de la jeunesse et de le faire remonter au niveau de l’autorité. Remerciant chaleureusement celui qui le coach à savoir le PM Mouhamadou Boun Abdallah Dione qui le considéré comme son neveu, Pape Adama Niang n’a pas oublié de signifier à qui veut l’entendre ses ambitions pour la ville de Gossas et pour le Sénégal.

Pour terminer, il dira sa disponibilité à accompagner les jeunes dans d’autres domaines comme l’éducation avec des appuis aux étudiants de Gossas pour leur logement mais aussi lors de leurs manifestations culturelles, la formation entre autres avec la confiance du PM qui lui confie toute activité liée à la jeunesse.

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn