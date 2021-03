Papa Mody Sow à Macky : « Ouvrez davantage vos bras à la jeunesse »

Nous vous avons connu jeune, courageux militant de gauche et patriote intrépide. Vous vous étiez distingué avec ceux de notre génération dans la lutte contre l’injustice introduite par l’article 35 de la constitution qui aurait autorisé le président Léopold Sédar Senghor à cédé le pouvoir socialiste à Abdou Diouf sans compétition électorale.

Ensemble avec les jeunesses d’And Jëf, du Pit, de la LD, du RND et des forces démocratiques du mouvement élèves et étudiants, vous étiez parmi les plus téméraires des années 1988-1993. Parmi les combattants de cette époque qu’il nous plaise de rappeler des noms aussi symboliques comme nos camarades Bassirou Sarr, Dr Cheikh Mbacké Lo, Cheikh Sow instituteur puis Cheminot par reconversion idéologique, l’ancien médiateur Serigne Diop, feu Khalifa Niang, Pape Mbaye, Talla Sylla, Ousmane Ngom, Joseph Ndong, Me El Hadji Dioux, Dr Abdou Fall, Mamoudou Wone dit Mao , feu Guirane Ndiaye, Serigne Mbacké Ndiaye, Amicole Colé Diop de Thiés, Jacques Ahmed Gaye, l’ancien ministre Mansour Sy Aminata Ndiaye de Ziguinchor, pour ne citer que ceux-là sur une longue et élogieuse liste. Nous étions couvés par Majhmoud Diop, Seydou Cissokho, Amath Dansokho, Sémou Pathé Guéye, Mamadou Ndoye, Cheikh Anta Diop, Abdoulaye Wade Abdoulaye Bathily, Babacar Sané, Joe Diop entre autres grands dirigeants.

Nous avons distribué des tracts hostiles au pouvoir en place, engagé des grèves épiques.brûlé des pneu et nous avions été taxés de jeunesse malsaine.

Aujourd’hui au pouvoir et face à la conflictualité générationnelle, face aux mêmes revendications que nous formulions naguère et que nous jugions légitimes, nous manquons curieusement d’une approche dialectico-historique, pour offrir une offre réconfortante à leur mal vivre.

Cette jeunesse n’est emportée par des problèmes de bas de ceinture. Elle se révolte contre le mauvais traitement de leurs conditions d’existence, contre les freins politico-admistratifs et institutionnels à leur libre expression, contre la promotion des médiocres, et contre le fait qu’un président aussi comme eux porté par eux au pouvoir, soit si isolé d’eux, au point de les obliger à chercher ailleurs un leader, même s’il est loin d’être le meilleur modèle!

Si nos vénérés guides n’avaient donné des progénitures aussi prestigieuses sur qui nous nous reportons pour nous conduire sur le chemin de la foi pour renforcer nos convictions religieuses, nous serions perdus aujourd’hui.

Si nos braves héros nationaux ne continuaient pas à nous inspirer par leur don de soi, par leur grandeur et leur vaillance, que nous resterait il pour faire vibrer nos fibres patriotiques devant les défis et agressions contre notre identité, contre notre souveraineté?

Ces référents ont enflammé les espoirs qui vous ont porté au pouvoir.

Président s’il vous plaît nos enfants , frères et sœurs Guy Marius, Sagna, Thiat et consorts, Ousmane Sonko, les jeunesses politiques, sont à la croisée des chemins, devant incertitudes et besoins de renouvellement, de renouveau du discours et des comportements des élites.

Vous en avez les capacités pour lever les barrières entre vous et votre jeunesse. Ouvrez davantage vos bras et elle viendra à votre rencontre.