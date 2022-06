Pape Abdou Fall fait le bilan de la FIARA 2022 et annonce des innovations pour la prochaine édition

La foire internationale de l’agriculture et des ressources animales (FIARA) arrive à son terme. A la fin de cette 22e édition, les organisateurs ont tenu un «dibi presse» pour faire le bilan de cette foire qui regroupe tous les acteurs de l’agriculture et de l’élevage à travers le Sénégal et la sous-région. Pape Abdou Fall, qui s’est exprimé face aux journalistes, a fait le bilan de cette édition avant de revenir sur les perspectives pour une autosuffisance alimentaire au Sénégal.

Sous l’initiative de son directeur général, la FIARA a fait son bilan de l’année 2022. Selon Pape Abdou Fall, mille cent vingt (1.120) participants ont été enregistrés pour l’édition de cette année. Ces exposants venus de toutes les régions du Sénégal et des pays de la sous-région comme le Burkina Faso, le Niger et le Nigéria, ont étalé tous les produits issus de l’élevage et de l’agriculture. Pour faciliter les inscriptions et éviter tout problème lié à l’organisation, le DG invite les exposants à s’inscrire un peu plus tôt.

L’autosuffisance alimentaire est devenue le nouveau combat du président Macky Sall. Mais selon Pape Abdou Fall, certains ministres n’ont pas compris le message du chef de l’Etat. Car, toujours selon lui, rares sont les membres du gouvernement qui s’impliquent pour la réussite de la FIARA qui est un levier important pour être à l’abri face à la famine qui menace à cause du conflit Russo-ukrainien.

Revenant sur la situation politique marquée par la dernière manifestation de Yewwi Askan Wi, Pape Abdou Fall a demandé aux khalifes généraux de ne plus recevoir les leaders politiques qui refusent d’appliquer leurs recommandations. Car pour le promoteur de lutte, « on peut faire la politique sans tuer », dit-il au micro de Xibaaru. Avant de féliciter les jeunes de certains quartiers qui n’ont pas laissé les pyromanes accéder chez eux.

Le directeur général de la FIARA a profité de l’occasion pour annoncer que l’édition 2023 de cette foire se tiendra du 9 mai au 6 juin de la même année. La particularité de cette 23e édition sera la tenue d’un salon de quatre jours spécialisé sur l’élevage et le machinisme.

Aliou Niakaar Ngom