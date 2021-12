Pape Diop…le meilleur profil pour la mairie de Dakar

Locales 2022 : Soutenir le Président PAPE DIOP pour faire de Dakar une grande Métropole Africaine

Pour avoir exercé les hautes fonctions de Président du Sénat, de Président de l’Assemblée nationale et de Maire de DAKAR, le Président Pape DIOP est incontestablement celui, qui de tous les candidats postulant à la fonction de Maire de la Ville de Dakar, le plus expérimenté.

Homme d’Etat, doté d’un vrai sens de l’intérêt général, le Président Pape DIOP a été pendant de nombreuses années, au service de la République et du Sénégal.

Son parcours en tant que Chef d’entreprise qui emploie des milliers de sénégalais fait qu’il est mieux à même de cerner les attentes et les préoccupations majeures des dakarois. Il s’agit désormais d’ouvrir une nouvelle page pour la Ville de Dakar.

Le Président Pape DIOP propose un pacte aux dakarois : redonner à la Ville son lustre d’antan. Il s’agit d’offrir aux dakarois et particulièrement aux jeunes, des perspectives d’avenir en renforçant l’attractivité de la capitale, en réglementant l’espace public, en luttant contre les incivilités, en créant des services de proximité, en organisant l’activité économique, en permettant aux habitants de Dakar de vivre en sécurité, et enfin, en assurant un rôle de protecteur pour les plus démunis.

Le programme du Président Pape DIOP est sérieux, chiffré, réaliste et répond aux urgences sociales, solidaires, démocratiques et économiques d’une Ville comme DAKAR qui se positionne comme une Ville phare en Afrique et dans le monde.

Pour les cinq prochaines années (2022-2027), Le Président Pape DIOP s’engage à faire vivre la démocratie participative locale, à dresser un bilan régulier des actions menées, et à initier des projets pour le bien être des dakarois.

Le dimanche 23 janvier 2022, il s’agit de voter pour élire la nouvelle équipe municipale et par ricochet le Maire de Dakar.

Ce choix appartient aux habitants des 19 communes de DAKAR.

Le Président Pape Diop est le candidat qui a le meilleur profil pour gérer, propulser et redonner un nouveau souffle à la Ville de DAKAR.

Ses équipes seront prêtes, présentes, sur le terrain, et à l’écoute des populations dakaroises, avec pour seule ambition de servir la Ville de Dakar et ses habitants.

Le 23 janvier 2022 : Soutenir le Président Pape DIOP, pour le renouveau de DAKAR !

Fait à Paris le 01 décembre 2021

Mr Sidy Fall

Coordonnateur du FPDR France