PAPE DIOUF : ” La Caf est dirigée par une bande d’incapables”

Après avoir tenté l’expérience de la jouer en été (cette année en 2019 avec la victoire de l’Algérie,), la Confédération Africaine de Football milite aujourd’hui pour la jouer une nouvelle fois au mois de février.

” La CAF avait tout fait pour faire comprendre que la Coupe d’Afrique des nations de football ne doit se disputer qu’en été. Et subitement, la voilà qui fait un pas en arrière. L’institution et ceux qui la dirigent montrent leur inconséquence de plus, puisqu’ils avaient soit raison avant, donc ils ont tort aujourd’hui, ou vice versa. Je pense que la Caf ne mérite pas des égards. Depuis que Issa Hayatou est parti, c’est une institution qui vit au rythme, non seulement des faux-pas, mais surtout de l’inconséquene“, a déploré Pape Diouf.

Loin d’être tendre avec l’instance faîtière du football africain, l’ancien journaliste va plus loin.

” J’ai toujours soutenu que depuis le départ d’Issa Hayatou, nous sommes malheureusement gouvernés par une bande d’incapables qui ne savent absolument pas à quel saint se vouer et qui ne font pas du tout avancer le football africain“, regrette-t-il.

Un véritable coup de gueule, Ahmad Ahmad appréciera.