Pape Djibril Fall : « Il nous arrive d’avoir des problèmes de carburant »

A une semaine des élections législatives du 31 juillet 2022, les candidats accélèrent la cadence. Maix au dernier tournant de la campagne, Ousmane Sonko a soulevé une polémique en accusant les autres coalitions de l’opposition d’être financées par Macky Sall. Dans un entretien avec Seneweb, Pape Djibril Fall a éclairé la lanterne des sénégalais sur la source du financement de sa campagne.

« Le contraire nous aurait surpris et vous aurait également surpris vous aussi sans doute. Les spéculations ne pourront jamais manquer lorsqu’une personne décide d’opérer un changement sur sa trajectoire professionnelle. Papa Djibril Fall est connu dans le milieu du journalisme avec des prises de position toujours assumées qui plaisent à certains et déplaisent à d’autres.

Ce n’est absolument pas une chose facile de s’engager en politique au Sénégal puisque comme vous le savez autant que moi, le terrain politique est vicié au point que d’aucuns l’assimilent à une arène où s’affrontent de redoutables gladiateurs. Notre engagement politique par ailleurs, n’est rien d’autre que la continuité du combat que nous avons toujours porté sur les plateaux de télévision.

Nos positions ont dérangé autant qu’elles étaient appréciées. Nous sommes à la croisée des chemins parce que d’un côté comme de l’autre, chacun voulait avoir Papa Djibril Fall à ses côtés et il a décidé d’aller seul à la conquête des voix des Sénégalais qui confient à qui ils veulent leur confiance. Nous n’avons aucune source de financement qui proviendrait d’une origine douteuse.

Nos ressources sont principalement humaines et elles sont les plus fondamentales et les plus déterminantes par rapport à tout ce que nous faisons. Nous n’avons pas de moyens financiers certes comme les autres, mais nous avons en bandoulière un engagement sans faille, une très grande volonté de servir ainsi que des jeunes et des femmes qui partagent un même idéal que nous et qui s’engagent de manière volontaire pour apporter leur contribution à la construction de l’édifice.

Ceux qui ont les moyens organisent et ceux qui n’en ont pas, comme nous, s’organisent pour atteindre leurs objectifs. Nos moyens sont humains et ils sont adossés à une bonne organisation en interne. Nous nous sommes bien organisés pour tirer profit, de manière très efficiente, de ces importants moyens qui sont à notre disposition.

C’est la raison pour laquelle notre campagne est axée essentiellement sur les visites de proximité et les porte à porte pour sensibiliser le maximum de sénégalais à voter pour notre coalition. Il nous arrive d’avoir même des problèmes de carburant pour approvisionner nos véhicules d’ailleurs c’est ce qui nous a valu le réaménagement de notre agenda de campagne quitter l’intérieur du pays pour retourner sur Dakar chaque week-end pour défaut de moyens », a déclaré l journaliste.