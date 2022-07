Pape Djibril Fall, la honte de la campagne…Du jamais vu ! Regardez

Il aurait mieux fait de rester sur les plateaux télés et faire ses chroniques. Mais il a préféré se jeter sur le chemin tortueux de la politique croyant que ses audiences sur plateaux allaient se transformer en voix dans les urnes. Mais le brillant journaliste, Pape Djibril Fall dit PDF est devenu le piètre politicien de cette campagne pour les Législatives. Sa caravane qui balance la musique dans un milieu déserté de ses populations. La honte !

Pape Djibril Fall devient ainsi la risée de sa campagne. Jusqu’à présent, personne ne sait quelle mouche l’a piqué pour qu’il ose se jeter imprudemment dans la fosse politique ? Pape Djibril Fall avait pensé sans doute avoir acquis une audience, une notoriété auprès des populations, suite à ses chroniques à la télé qui lui ont valu de capter l’attention d’une partie des téléspectateurs.

En se lançant dans la campagne pour les élections législatives du 31 juillet prochain, Pape Djibril Fall n’avait jamais imaginé que les populations allaient lui tourner le dos de cette manière. Les images qui apparaissent sur cette vidéo sont tout simplement honteuses. Une caravane composée de trois véhicules qui distille la musique pour capter l’attention et la curiosité des populations qui s’en désintéressent complètement.

La désillusion doit être trop grande pour Pape Djibril Fall qui, au sortir des élections législatives, doit tirer la leçon qu’il ne s’agit pas simplement d’être un chroniqueur suivi à la télévision pour vraiment espérer obtenir tout des populations. Chacun ne peut pas se lever un beau jour et se présenter avec une liste aux élections législatives et espérer rallier le suffrage des populations, parce que tout simplement on dispose d’une notoriété dans certains domaines…

Être député du peuple ne serait-ce qu’une seule fois dans sa vie, qui n’en rêverait pas ? Mais, tout le monde ne peut l’être. Elles sont nombreuses au Sénégal, les célébrités dans le monde sportif, dans le monde des arts, dans le milieu de la presse…qui peuvent se lever et dire qu’elles vont aux assauts des urnes. Mais, elles se gardent de le faire, car sachant qu’entre le domaine où elles ont acquis leurs notoriétés et le champ de la politique où on cherche à se lancer à l’assaut des suffrages des populations, il y a tout un fossé.

C’est le cas de ténors de la musique comme Youssou Ndour, Oumar Pène, Baba Maal…, d’anciens footballeurs aussi célèbres qu’El Hadj Ousseynou Diouf, Khalilou Fadiga, Henry Camara. Dans le milieu de la presse, des ténors comme feu Babacar Touré, Abdoulaye Ndiaga Sylla, Abdoulaye Bamba Diallo…auraient pu également être tentés de briguer le siège de député, mais se sont gardés de le faire.

Pape Djibril Fall s’est montré trop prétentieux, et aujourd’hui il doit s’en mordre les doigts. Il peine à drainer une seule personne derrière lui depuis le début de la campagne. Il sait qu’il ne peut plus échapper à l’humiliation. Peut-être que le temps que cette campagne se termine pour qu’il retourne dans son domaine de prédilection qu’est le journalisme. Quelle sale histoire pour lui !

Difficile de se remettre après des désillusions. Mais, nous pensons que pour lui, il aura le temps de se remettre, d’étudier la situation, et faire le bilan de son assaut de l’arène politique. Il n’est pas donné à n’importe qui de briguer le suffrage des Sénégalais et espérer l’obtenir aisément. Pape Djibril Fall ne l’avait pas compris, car il s’est longtemps senti pousser des ailes. Il a voulu trop s’approcher ainsi du soleil et il s’est fait brûler ses ailes. Après sa déconvenue qui ne fait aucun doute à l’issue des élections législatives, Pape Djibril Fall saura enfin ramener les pieds sur terre.

